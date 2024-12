Sulla Gran Risa si chiude con lo slalom: favoriti e orari tv

Alta Badia, 22 dicembre 2024 – Meno male che in slalom Marco Odermatt non c’è. Il cannibale svizzero ha vinto la discesa libera sulla Saslong e il gigante sulla Gran Risa, e solo venerdì in super gigante si è accontentato del terzo posto, così, tra i pali stretti, dove lui è assente, c’è terreno fertile per altri. La quattro giorni italiana di Coppa del mondo di sci alpino termina lunedì con lo slalom speciale in Alta Badia, in una situazione decisamente equilibrata ai vertici mondiali. Comanda infatti Henrik Kristoffersen con 220 punti dopo tre slalom, davanti a Clement Noel con 200, ma ha saltato l’ultimo, e Loic Meillard terzo con 165, ma nemmeno Atle Lie McGrath con 162 può dirsi tagliato fuori. Insomma, è una gara aperta a tanti scenari, con anche Braathen e Jakobsen possibili protagonisti.

I favoriti

Senza la caduta in gigante in Val d’Isere probabilmente Clement Noel sarebbe oggi pettorale rosso avendo vinto i primi due slalom della stagione a Levi e Gurgl, e se dovessimo indicare un favorito sulla Gran Risa diremmo lui. Poi gli altri, con Kristoffersen che è stato molto costante in stagione pur senza grandissimi acuti, mentre in casa elvetica c’è il solito Meillard a incalzare nelle posizioni da podio. Tra gli outsider citiamo Jakobsen per la Svezia, Braathen per il Brasile e Amiez, figlio d’arte, per la Francia. Attenzione agli austriaci, che sono partiti sottotono ma in qualsiasi momento possono trovare il garone. Manuel Feller è ancora impacciato nella sciata, ma ha talento da vendere, Marco Schwarz è da poco rientrato da un infortunio, ma è l’unico vero polivalente del circus, e Fabio Gstrein può saltare fuori quando meno te lo aspetti. Per quanto riguarda l’Italia, le uniche chance di top ten sembrano affidate ad Alex Vinatzer, che però sembra esprimersi meglio in gigante. La squadra è poi completata da Kastlunger, Gross, Maurberger, Saccardi e Canins.

I pettorali di partenza

1 Clement Noel 2 Linus Strasser 3 Timon Haugan 4 Atle Lie McGrath 5 Henrik Kristoffersen 6 Manuel Feller 7 Loic Meillard 8 Dominik Raschner 9 Daniel Yule 10 Dave Ryding 11 Steven Amiez 12 Marc Rochat 13 Samuel Kolega 14 Fabio Gstrein 15 Kristoffer Jakobsen I pettorali degli azzurri: Vinatzer 18, Kastlunger 28, Gross 33, Maurberger 55, Saccardi 56, Canins 69

Dove vederlo in tv

Lo slalom dell’Alta Badia si disputa lunedì 23 dicembre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13.30 con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

