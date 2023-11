Slalom speciale Levi, Coppa del mondo di sci: favorite, orari e dove vederlo in tv

Levi, 10 Novembre 2023 – Ritorna lo sci alpino dopo una pausa di due settimane dal gigante di apertura di Coppa del mondo a Solden e il palcoscenico è quello dello slalom speciale in Finlandia dove Mikaela Shiffrin ha vinto quattro volte. Le avversarie proveranno a impensierirla e solo domani sapremo i primi verdetti di un terreno tanto caro all’americana. La Black Levi è spesso terreno di conquista di Mikaela.

Le favorite

Mentre la sciatrice di Vail punta ad arricchire il suo palmares dopo aver superato Stenmark alla fine della scorsa stagione per la prima posizione di tutti i tempi, e al tempo stesso insegue la tripla cifra di CdM, la concorrenza che proverà a fermarla è in una lista di sciatrici che spesso si sono dovute accontentare della piazza d’onore. Tra queste c’è Petra Vlhova che può contare su 28 vittorie, di cui tre sigilli in Finlandia, ma che farà di tutto per tornare sul gradino più alto del podio. Per farlo dovrà dimenticare la stagione scorsa in cui si è vista una lontana parente tra i pali stretti in stagione. Tra le candidate alla vittoria ci sarà anche l’eterna piazzata Wendy Holdener capace lo scorso anno di togliersi due soddisfazioni a Killington e Sestriere.

Della partita saranno anche la tedesca Lena Duerr che dovrà fare i conti con le seconde manche e capire soprattutto se sarà capace di gestire e scrollarsi la pressione addosso nei momenti che contano, la croata Leona Popovic, che può essere un outsider pericolosa, e non staranno a guardare nemmeno le svedesi guidati dal trittico Anna Swenn Larsson, Sara Hector e Hanna Aronsson capaci di trovare la giornata giusta. Occhio anche a Paula Moltzan dalla quale ci si aspetta qualcosa di più rispetto allo scorso anno e già capace di buone cose nella scorsa annata, senza lasciare per strada la vicina di casa Lawrence St-Germain che deve però fare i conti con la crisi della federazione canadese di sci. Per l’italia ci saranno Marta Rossetti, Lara Della Mea, le carte più valide per raggiungere la seconda manche, oltre a Beatrice Sola, Lara Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler e Vera Mondelli a chiudere il gruppo azzurro.

Dove vedere lo slalom in tv

Le possibilità di vedere l’evento in tv sono su Rai Sport a partire dalle 9.45 e alle 12.55 per le due manche con orari simili anche per le piattaforme a pagamento come Discovery+ alle 9.50 (prima manche) e 12.45 (seconda manche) ed Eurosport 1. Il canale di Eurosport si può vedere anche tramite Sky, sul 210, e la piattaforma Now. Infine, in chiaro ci sarà anche Raiplay a occuparsi dello streaming seguendo il palinsesto di Rai Sport sopracitato.