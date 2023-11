Brivido Shiffrin, cade in allenamento e il ginocchio va in torsione: ma a Levi ci sarà

Bologna, 10 novembre 2023 - Attimi di apprensione in allenamento per Mikaela Shiffrin che ha rischiato di infortunarsi al ginocchio a poche ore dalla tappa di Levi in Finlandia dove tra sabato 11 e domenica 12 novembre saranno in programma due slalom speciali sulla pista Black Levi. Dominatrice della Coppa del mondo e dello slalom, Shiffrin è caduta in allenamento a causa di una inforcata rischiando una pesante torsione del ginocchio sinistro, ma fortunatamente la campionessa americana non ha registrato grossi infortuni e potrà essere al via sulla sua amata Black Levi.

Sto abbastanza bene

E’ stata la stessa sciatrice americana a chiarire le sue condizioni con un post su Instagram che immortala la caduta, le immagini sono state da subito paurose, ma per fortuna Shiffrin ha subito solo una contusione al ginocchio. La caduta è stata causata da una inforcata in curva a destra con conseguente torsione del ginocchio sinistro. Shiffrin ha fatto il punto della situazione: “Ho avuto una caduta settimana scorsa con un forte impatto sul ginocchio sinistro - le parole di Mikaela - Sono stata fortunata e sono grata di esserne uscita con una contusione ossea ma nessun altro infortunio grave. Dopo un periodo di relax abbiamo ripreso il carico di lavoro e ora mi sento abbastanza bene”. Shiffrin, salvo clamorosi colpi di scena, sarà dunque in pista sabato e domenica a Levi per i due slalom di Coppa del mondo, ovvero l’esordio stagionale tra i pali stretti dopo il gigante di Solden. A Levi Shiffrin vanta una grande tradizione con undici podi totali in carriera e ben sei vittorie, due arrivate nell’edizione dell’anno scorso quando vinse entrambi gli slalom. Passata la paura Shiffrin dunque ci sarà, ma ha comunque voluto mandare un messaggio a tutti sul tema infortuni: “Ci sono incidenti peggiori nello sci, le cadute sono il rischio che corriamo. Siamo tutti forti e fragili allo stesso momento e a tutti i giovani che hanno paura di fallire, paura del dolore, dico che bisogna sempre ricordare a se stessi che non si è soli. Non serve essere immuni alla paura per fare cose straordinarie nella vita”. In questo fine settimana in gara sia le donne che gli uomini. Le ragazze, come detto, saranno impegnate a Levi per due slalom sabato e domenica (prime manche alle 10 e seconde alle 13), mentre i maschi vivranno il tanto atteso esordio dello Speed Opening a Zermatt-Cervinia con la prima gara transfrontaliera della storia della Coppa del mondo di sci alpino. Nella prima prova di mercoledì, quella di ieri è stata cancellata, miglior tempo di Otmar Striedinger davanti all’azzurro Benjamin Alliod, allo svizzero Niels Hintermann e all’altro azzurro Florian Schieder. Per Mattia Casse nono tempo, Dominik Paris ventiduesimo. Tutto in diretta sui canali Rai ed Eurosport.

