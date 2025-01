Slalom maschile Schladming, Haugan batte i padroni di casa Feller e Gstrein

Schladming, 29 gennaio 2025 - Timon Haugan è il vincitore dello slalom speciale di Schladming, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo sciatore norvegese ha battuto i padroni di casa austriaci, Manuel Feller e Fabio Gstrein, che completano il podio. Solo quarto il migliore della prima manche, Linus Strasser.

Il riassunto della prima manche

Linus Strasser si è preso il trono di sciatore più veloce di tutti, durante la prima manche dello slalom speciale di Schladming. Il tedesco ha preceduto il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Loic Meillard. Gli italiani ad aver superato lo scoglio della qualificazione tra i migliori trenta sono tre: Tobias Kastlunger, proprio con il trentesimo crono generale, Stefano Gross e Alex Vinatzer. Quest'ultimo è sedicesimo ed è il migliore tra gli azzurri: reduce dal fantastico secondo posto di Kitzbuhel, Vinatzer si presenta in grande forma sotto le luci artificiali di questa prova notturna di Coppa del mondo. Non hanno superato il taglio Simon Maurberger, Tommaso Saccardi e Filippo Della Vite, con gli ultimi due che non hanno tagliato il traguardo.

La cronaca della seconda manche

A battezzare la pista austriaca in questa seconda manche è l'atleta italiano Tobias Kastlunger. Lo sciatore azzurro non commette alcun errore ed effettua una discesa pulita, anche se il suo tempo viene subito migliorato di quasi un secondo da Filip Zubcic. I primi a commettere errori sono il britannico Billy Major e lo svizzero Luca Aerni, che perdono tanto tempo fra i paletti ma riescono, nonostante tutto, a tagliare perlomeno il traguardo. Laurie Taylor si posiziona come nuovo capolista, subito scalzato dal finlandese Eduard Hallberg. Siamo ancora lontani dai migliori slalomisti che scenderanno più avanti, che dovranno tuttavia fare i conti con una pista in deterioramento continuo. Il veterano Muffat Jeandet si piazza solamente in terza posizione, anticipando la prova dell'italiano Stefano Gross. Lo sciatore azzurro non è autore di una bella discesa, inficiata da tanti errori già nel primo intermedio e che prosegue su questa linea fino alla linea del traguardo. Armand Marchant migliora il tempo di Hallberg e alza ancora l'asticella, superata da Benjamin Ritchie, che sperpera gran parte del margine accumulato nell'ultimo intermedio e va in testa per sei centesimi. Il primo ad inforcare e, dunque, a non arrivare al traguardo, è Marco Schwarz. Arriva il turno del migliore degli azzurri, Alex Vinatzer. Lo slalomista italiano è meno fluido rispetto a quanto visto a Kitzbuhel, sciupa il vantaggio iniziale che aveva su Ritchie e recupera qualcosa nel finale: terzo posto provvisorio per lui a 37 centesimi dal leader. Steven Amiez balza al comando e il bulgaro Popov scivola e non chiude la sua gara. Tanguy Nef non insidia le posizioni da podio e si entra ora nella fasce dei top dieci. Steen Olsen inforca, mentre Strolz scivola. La pista è molto complicata in questo momento. Kristoffersen insidia Amiez, ma non lo batte per sedici centesimi. Fabio Gstrein, uno dei padroni di casa, guadagna tanto nella prima metà del percorso per poi commettere due errori sul muro, che però non gli fanno perdere la vetta della classifica davanti ad Amiez. Clement Noel scivola e si taglia fuori da solo dalla bagarre per il podio. McGrath perde tre decimi nel primo intermedio e si colloca tra Gstrein e Amiez, mentre Manuel Feller strappa al vertice: l'austriaco abbassa il miglior crono di ben 47 centesimi, quando mancano solo tre sciatori al termine. Loic Meillard è dietro ai due austriaci, Timon Haugan si prende il primo posto per 20 centesimi. Linus Strasser, il migliore della prima manche, termina persino fuori dal podio, al quarto posto.

