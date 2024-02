Slalom Palisades Tahoe, Feller trionfa e si avvicina alla coppa. Sesto Vinatzer

Palisades Tahoe (Stati Uniti), 25 febbraio 2024 - Manuel Feller ha conquistato lo slalom maschile di Palisades Tahoe e ha messo un'ipoteca importante sulla coppa di specialità. Lo sciatore austriaco ha sbaragliato la concorrenza, mettendosi alle spalle Clement Noel e Linus Strasser, che completano il podio. Il tedesco, che aveva concluso con il miglior crono la prima manche, non è riuscito a bissare il risultato nel momento più importante: questo risultato rende quasi impossibile, per lui, il sogno di portare a casa la sfera di cristallo. In una pista molto complessa, per via anche delle temperature e del sole, Alex Vinatzer ha firmato il suo miglior risultato stagionale, ottenendo un ottimo sesto posto. Meno brillanti Stefano Gross e Tommaso Sala, rispettivamente diciannovesimo e ventitreesimo. Non ha completato la discesa, invece, l'azzurro Kastlunger.

La cronaca dello slalom

Major è il primo a battezzare la seconda manche e non arriva neppure al traguardo, su una pista dove le temperature sono salite a 8 gradi e sulla quale splende il sole. I primi crono registrati non sono eccezionali: in ordine scendono Maes, Pertl e McGrath, con quest'ultimo che strappa sugli altri grazie a 77 centesimi di vantaggio. Dopo il norvegese tocca a Stefano Gross, che però non tiene il passo e non firma un tempo particolarmente entusiasmante. Zubcic si rende protagonista di una prima metà di gara super, nella quale accumula ben 75 centesimi di vantaggio, salvo poi sprecare tutto nel finale: due i centesimi di gap da McGrath. Il secondo italiano di manche, Tobias Kastlunger, purtroppo inforca e non riesce ad arrivare in fondo per tagliare il traguardo. Kolega diventa il nuovo leader della graduatoria, per poi essere scalzato da Meillard. Alex Vinatzer, terzo azzurro a gareggiare, riesce a prendersi la vetta momentanea con 24 centesimi di vantaggio sullo sciatore svizzero, al termine di una buona prova: poco ritmo in alto, molto meglio con lo scorrere dei paletti. Niente per fare per Ryding, Marchant e Aerni, mentre la pista diventa sempre più segnata e difficile da solcare con gli sci. Lo svedese Kristoffer Jakobsen spegne il sogno di Vinatzer di chiudere in testa, migliorando il tempo dell'azzurro di ben 42 centesimi. Si entra nell'ultima fase, con gli ultimi otto di manche pronti a scendere. Yule delude ed è fuori, donando così a Vinatzer e Gross il miglior risultato stagionale. Tommaso Sala non compie una gran gara e rimane molto staccato, con un secondo e diciotto centesimi di gap. L'austriaco Fabio Gstrein conclude subito dietro a Vinatzer, con un margine di soli tre centesimi, seguito da Henrik Kristoffersen che chiude momentaneamente quarto. Lo sciatore azzurro lascia le posizioni da podio dopo le discese di Timon Haugan e Manuel Feller, con quest'ultimo che realizza il miglior crono. Clement Noel non riesce a mettersi davanti all'austriaco ed è secondo con 28 centesimi di svantaggio, mentre Linus Strasser conclude terzo.