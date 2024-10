Sci, che sfida a Solden: Hirscher rientra col 34, Odermatt con l’1: favoriti e orari tv

Solden, 26 ottobre 2024 – Subito grande spettacolo nella Coppa del mondo di sci alpino. Federica Brignone si è imposta in maniera favolosa nel gigante femminile, recuperando dalla terza piazza della prima manche, ma anche domenica, nella prova maschile, ci sarà tanto pathos e tanta attesa. Rientra in gara Marcel Hirscher, che avrà il pettorale 34, ma ci saranno anche Lucas Braathen e ovviamente il cannibale Marco Odermatt, pronto a prendersi il primo sigillo e mandare immediatamente un segnale agli avversari. Un triello sulla carta fantastico e che può durare per tutta la stagione. Basti pensare che Hirscher vanta in carriera otto Coppe del mondo consecutive. Le migliori carte azzurre saranno De Aliprandini e Vinatzer, entrambi nel primo gruppo di merito.

I favoriti

Quando si parla di favoriti nello sci alpino maschile bisogna sempre partire da Marco Odermatt, autentico dominatore di questa epoca sulla neve. Il cannibale svizzero può essere dominante in tre discipline su quattro, ma in particolare in gigante la concorrenza inizia a farsi interessante. Ci sono infatti due ritorni eccellenti come Lucas Braathen e Marcel Hirscher, entrambi intenzionati a tornare grandi e competitivi, per creare sempre più appeal e interesse verso una disciplina che sta man mano ritrovando grandi campioni. Nei primi quindici pettorali occhio anche a Loic Meillard, Henrik Kristoffersen, Zan Kranjec e Manuel Feller. Per quanto riguarda l’Italia la missione è difficile, ma De Aliprandini e Vinatzer sono nel primo gruppo di merito e in più ci sono anche Della Vite e Borsotti a dar manforte dalle retrovie.

I pettorali

Questi i primi quindici pettorali in gara, con Odermatt sorteggiato con il pettorale uno. Ci sono due italiani. 1 Marco Odermatt 2 Filip Zubcic 3 Thomas Tumler 4 Henrik Kristoffersen 5 Zan Kranjec 6 Alexander Steen Olsen 7 Loic Meillard 8 Alexander Schmid 9 Luca De Aliprandini 10 Gino Caviezel 11 Alex Vinatzer 12 Stefan Brennsteiner 13 River Radamus 14 Atle Lie McGrath 15 Manuel Feller Gli altri italiani in gara sono Filippo Della Vite con il 20, Giovanni Borsotti con il 21, Hannes Zingerle con il 35, Simon Talacci con il 44. Poi i ritorni. Marcel Hirscher sarà in gara con il 34 mentre Lucas Braathen partirà con il 41.

Dove vederlo in tv

Il gigante maschile di Solden si disputerà domenica 27 ottobre con prima manche alle ore 10 e seconda manche alle ore 13. Doppia diretta televisiva per gli appassionati. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 9.40 e dalle 12.45. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Brignone vince a Solden con una grande rimonta nella seconda manche