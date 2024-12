Super g Beaver Creek oggi: orario tv e ordine di partenza. I favoriti

Beaver Creek, 7 dicembre 2024 – Justin Murisier trionfatore della prima libera stagionale di Coppa del mondo di sci alpino e lo spettacolo sulla Birds of Prey non è finito. Si replica sabato 7 dicembre con il super gigante, dove Marco Odermatt punta alla sua prima affermazione stagionale. Il campione svizzero è partito a rilento, cadendo a Solden e piazzandosi secondo dietro Murisier nella libera, ma vuole iniziare a mandare i primi segnali nella lotta alla sfera di cristallo prendendosi 100 preziosi punti, poi replicabili domenica nel gigante di chiusura. Gli svizzeri sembrano quelli più in forma sull’aggressiva neve americana e partono con i galloni di favoriti, in un lotto di partenti nelle discipline veloci che presenta una forte impronta di gigantisti, ormai veloci in ogni condizione e in grado di limitare il concetto di specialista o uomo jet. Poi c’è l’Italia, che di certo non ha iniziato bene la stagione a eccezione della vittoria di Brignone a Solden e anche in libera maschile ha mostrato difficoltà di adattamento a neve e pista con deludenti prove del terzetto Casse, Paris e Schieder. Difficile aspettarsi una prova di livello in super g dove la distanza tra le porte può portare a maggiori difficoltà.

I favoriti

Due anni fa a Beaver Creek vittoria di Kilde su Odermatt e Pinturault, l’anno scorso gare cancellate, con gli italiani ancora indietro (Casse diciannovesimo e Paris fuori dai trenta). La coppa di specialità 2024 è stata vinta da Odermatt su Kriechmayr e Haaser, segno che il favorito ha un nome e un cognome. Lo svizzero proverà dunque a prendersi la prima vittoria stagionale dopo la caduta a Solden e il secondo posto in discesa, ma attenzione, vista la grande prestazione di venerdì, a Justin Murisier, non esattamente uno specialista delle prove veloci ma perfettamente a suo agio sulla Birds of Prey. Non vanno trascurati gli outsider. C’è Gino Caviezel, che parte con il 4, c’è Adrian Smiseth Sejersted, ma anche l’austriaco Raphael Haaser, con l’8 occhio a Loic Meillard mentre con l’undici grande curiosità per Alexis Pinturault. Gli uomini jet da discesa partono con il 12 Cyprien Sarrazin e con il 13 Vincent Kriechmayr, mentre Odermatt scenderà in pista con il 15. In casa Italia il super g non è la specialità preferita e già in discesa c’è stato poco feeling con la Birds of prey. Senza Bosca le carte maggiori restano Casse e Paris

I pettorali di partenza

1 Casse, 2 Babinsky, 3 Sejersted, 4 Caviezel, 5 Crawford, 6 Haaser, 7 Allegre, 8 Meillard, 9 Paris, 10 Read, 11 Pinturault, 12 Sarrazin, 13 Kriechmayr, 14 Rogentin, 15 Odermatt, 16 Von Allmen, 17 Hemetsberger, 18 Murisier, 19 Cochran Siegle, 20 Alexander, 21 Morse, 22 Innerhofer, 23 Negomir, 24 Feurstein, 25 Giezendanner, 26 Goldberg, 27 Danklmaier, 28 Zazzi, 29 Radamus, 30 Jocher.

Dove vederlo in tv

Il super g di Beaver Creek si disputa sabato 7 dicembre con orario di partenza alle 18.30 ora italiana. Diretta in chiaro su Rai Due dalle 18.20 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

