Sci oggi in diretta tv: orario del super G di Cortina. Favorite e pettorali

Cortina, 19 gennaio 2025 – Sofia Goggia e Federica Brignone, sempre loro. Quarto successo della carriera a Cortina per la bergamasca, eguagliata Isolde Kostner, podio per la tigre di La Salle utilissimo per la classifica generale di Coppa del mondo di sci. E oggi, domenica 19 gennaio, si replica con il super gigante. Italia grande protagonista sulla pista olimpica dell’Olimpia delle Tofane e a caccia di un successo bis per regalare un’altra gioia allo splendido pubblico di casa. Sofia vuole un’altra vittoria sulla sua pista ‘di casa’, Brignone cerca punti pesanti per allontanare Rast ed Hector: tutto in gioco per la sfera di cristallo.

La situazione in classifica e le favorite

Il terzo posto in discesa di Federica Brignone le ha riconsegnato il pettorale rosso di leader della generale con 539 punti, davanti ai 533 di Camille Rast e i 507 di Sara Hector. Anche Goggia è risalita in settimana posizione a 385, ma le servirebbe un successo bis in super gigante per tornare definitivamente in corsa. Nella classifica di specialità, invece, comanda Lara Gut Behrami con 205 punti, davanti a Sofia Goggia con 160, paga lo zero di St. Anton, e i 158 di Cornelia Huetter. Per quanto riguarda le favorite, ci sono sciatrici che vorranno riscattarsi e i nomi sono quelli di Lara Gut Behrami, più volte vincitrice a Cortina e delusa dalla discesa, Cornelia Huetter ed Ester Ledecka. Goggia, ovviamente, sarà tra le candidate per uno storico bis ma ormai, in una Olimpia delle Tofane più sua, c’è anche Fede Brignone, che può allungare nelle generale. Outsider Macuga, Curtoni, Raedler e Pirovano. Tutta da verificare Lindey Vonn, che ha rischiato molto in discesa ma senza trovare la giusta strategia.

I pettorali di partenza

1 Corinne Suter 2 Romane Miradoli 3 Marta Bassino 4 Laura Gauche 5 Kira Weidle Winkelmann 6 Mirjam Puchner 7 Federica Brignone 8 Elena Curtoni 9 Kajsa Vickhoff Lie 10 Ester Ledecka 11 Cornelia Huetter 12 Sofia Goggia 13 Stephanie Venier 14 Lauren Macuga 15 Lara Gut Behrami 16 Michelle Gisin 17 Alice Robinson 18 Ariane Raedler 19 Laura Pirovano 20 Roberta Melesi 21 Ilka Stuhec 22 Lindsey Vonn 23 Ricarda Haaser 24 Joana Haehlen 25 Jasmina Suter 26 Karen Clement 27 Priska Ming Nufer 28 Christina Ager 29 Emma Aicher 30 Elvedina Muzaferija

Dove vederlo in tv

Il super gigante di Cortina d’Ampezzo si disputa domenica 19 gennaio con orario di partenza alle 11 del mattino. Diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento sui canali Eurosport, probabilmente il 211 di Sky vista la contemporaneità con gli Australian Open, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Dada Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Goggia regina di Cortina, Brignone terza