Super-G Kitzbuhel: startlist, orari e come seguirlo in tv

Roma, 23 gennaio 2025 – Altra classicissima del calendario dello sci alpino. Dopo Wengen e il Lauberhorn toccherà alla Streif e a Kitzbuhel allietare le mattinate degli appassionati. Il weekend austriaco, con i mondiali sempre più vicini, partirà già venerdì mattina con il super gigante di apertura, poi sabato la discesa libera e domenica lo slalom. Se a Wengen ha dominato la Svizzera nelle prove veloci, Von Allmen e Odermatt, sulla Streif si cercherà di scalfire il dominio rossocrociato, anche se il leader della classifica appare alquanto imbattibile. Ci proveranno anche gli italiani, con un Casse molto pimpante nelle due prove di discesa e oggi rappresenta la maggior carta azzurra. Ma c’è anche un Paris in crescita e chissà che l’amica Streif non possa esaltare le caratteristiche del ragazzo della Val d’Ultimo.

La situazione e i favoriti

Lotta aperta nella classifica di super gigante dopo quattro gare disputate su otto. Comanda Marco Odermatt con 241 punti, davanti ai 222 di Vincent Kriechmayr e i 220 di Fredrik Moeller. Anche Mattia Casse è ancora in lizza con i suoi 179 punti, soprattutto se dovesse ottenere un buon risultato a Kitzbuhel. Per quanto riguarda i favoriti, va segnalato che l’ultimo super g sulla Streif è stato vinto da Vincent Kriechmayr, che logicamente è da considerare grande protagonista della gara al pari di Marco Odermatt, secondo nel 2021. Franjo Von Allmen vuole invece confermare la sua crescita, ma gli italiani possono essere protagonisti con Paris a podio nel 2019 e vittorioso nel 2015, ma in più c'è un Mattia Casse nel pieno della sua forma e questo lo rende molto pericoloso per tutti gli altri. Outsider Alexis Monney, Daniel Hemetsberger, Cameron Alexander, Loic Meillard, Stefan Rogentin e Lukas Feurstein.

I pettorali di partenza

1 Lukas Feurstein

2 Ryan Cochran Siegle

3 Stefan Babinsky

4 Daniel Hemetsberger

5 Alexis Monney

6 Nils Allegre

7 Vincent Kriechmayr

8 Marco Odermatt

9 Franjo Von Allmen

10 Stefan Rogentin

11 James Crawford

12 Raphael Haaser

13 Cameron Alexander

14 Mattia Casse

15 Dominik Paris

16 Justin Murisier

17 Jeffrey Read

18 Loic Meillard

19 Alexis Pinturault

20 Jared Goldberg

21 Otmar Striedinger

22 River Radamus

23 Giovanni Franzoni

24 Florian Loriot

25 Arnaud Boisset

26 Kyle Negomir

27 Stefan Eichberger

28 Jan Zabystran

29 Lars Roesti

30 Adrian Smiseth Sejersted

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Kitzbuhel si disputa venerdì 24 gennaio con orario di partenza alle 11.30. Doppia diretta tv, in chiaro su Rai Due, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, in streaming su Raiplay, a pagamento su Eurosport 2, canale 211, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni, in streaming su Discovery Plus e Dazn.