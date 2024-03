Sci, poche chance per Brignone a Kvitfjell: favorite e orari tv del secondo super G

Kvitfjell, 2 marzo 2024 - Sembrano sfumare le possibilità di Federica Brignone sia sulla coppa di specialità di supergigante sia quelle per la coppa generale (già residue considerando il vantaggio accumulato da Lara Gut). La valdostana è finita dietro alle rivali nel primo super gigante, sfiorando il podio, certo, ma giungendo solo sesta in una gara vinta dall’elvetica Gut Behrami davanti a Cornelia Huetter, cioè proprio le sfidanti di Brignone alla sfera di specialità. Così, si sono complicate oltremodo le cose in una classifica che vede la rossocrociata in testa con 460 punti, davanti ai 435 di Huetter e i 366 di Brignone. Recuperare quasi 200 punti in due gare, Kvitfjell e Saalbach, diventa pressoché difficile. Occasione sprecata per Brignone a cui è mancato il guizzo nella prima gara norvegese, seppur con una prova discreta, soprattutto sul tecnico, ma non sufficiente per un risultato di prestigio essendo finita dietro anche a Puchner, Weidle e Ledecka. Sono volati via punti importanti per restare in scia.

Favorite

Purtroppo la situazione si è complicata per Federica Brignone e ora ci sono davvero poche possibilità di andare a caccia della coppa, anche se ci si attende la reazione della tigre al sesto posto della prima gara. Domenica ci sarà il bis, in un programma cambiato vista l’impossibilità di disputare la discesa libera sabato. Tante sono le sciatrici che hanno dimostrato di poter vincere. Ovviamente la prima candidata resta Lara Gut, che di fatto può chiudere ogni gioco sia per il super g sia per la generale. La principale rivale resta Cornelia Huetter, ora staccata di 25 punti, ma temibile, mentre Fede dista 94, praticamente impossibili da recuperare da qui a Saalbach. Ma attenzione alle outsider, perché Mirjam Puchner ha chiuso la prima gara a soli 13 centesimi da Gut e può essere della partita, così come Kira Weidle, quarta a 29 assieme alla sempre pericolosa Ester Ledecka. Non sarà facile per Lara, ma l’occasione di chiudere anche i conti per la generale è ghiotta avendo 1514 punti, 305 in più di Shiffrin, mentre Fede è ormai lontana a 1172. In casa Italia ci si attende una reazione anche da Marta Bassino, finita fuori dalla top ten in gara 1. Pure Laura Pirovano ha deluso con troppi errori nella seconda fase di gara. Tra le italiane cercheranno punti importanti sia Roberta Melesi che Teresa Runggaldier.

Orari tv

Il secondo super g di Kvitfjell andrà in scena domenica 3 marzo con orario di partenza alle 11. Prevista la doppia diretta tv. In chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, in streaming su Raipay. A pagamento live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Gut vince a Kvitfjell, Brignone è sesta