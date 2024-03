Super G Kvitfjell, Gut Behrami sbaraglia la concorrenza. Brignone chiude sesta

Kvitfjell (Norvegia), 2 marzo 2024 - Lara Gut Behrami ha conquistato il primo posto nel Super G di Kvitfjell, che le permette di collocare un altro mattoncino verso la conquista della coppa. La sciatrice svizzera ha trionfato nella gara che ha oggi rimpiazzato la discesa libera, inizialmente prevista ma poi annullata per le condizioni meteorologiche. Alle sue spalle, a completare il podio, ci sono Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, mentre l'azzurra Federica Brignone deve accontentarsi di un sesto posto che la allontana dal sogno di riaprire la classifica generale della coppa del mondo. Tra le altre italiane, Marta Bassino si è posizionata fuori dalla top dieci, assieme a Roberta Melesi. Molto più distante Laura Pirovano, fuori anche dalle prime venti.

La cronaca della gara

Gritsch, Gauche e Ledecka inaugurano questa mattinata dedicata al Super G in Norvegia. Ledecka strappa il miglior crono e con notevole vantaggio, oltre un secondo e mezzo, che la statunitense Lauren Macuga non riesce a superare. Alice Robinson non brilla in modo particolare e lascia poi spazio alle due italiane. Federica Brignone taglia il checkpoint dei primi due settori con 4 centesimi di vantaggio, che diventano 2 dopo metà gara e 25 dopo il quarto settore. La sciatrice azzurra però perde qualcosa proprio nel tratto conclusivo e chiude seconda alle spalle della Ledecka, ad appena 2 centesimi di gap. Marta Bassino scende in pista proprio dopo la connazionale e, purtroppo, non riesce a replicare le gesta della collega tricolore. Dopo i primi due settori il gap da Ledecka è di 28 centesimi, 48 dopo metà discesa e ben un secondo e 22 al traguardo; quinto posto momentaneo per lei. È il turno della favorita, la leader della classifica Lara Gut Behrami, che si porta in vetta anche alla classifica del Super G odierno con 29 centesimi di margine sulla Ledecka. Mirjam Puchner sembra in grado di scavalcare la svizzera, accumulando un vantaggio di 81 centesimi dopo il secondo settore, ma alla fine concludendo seconda a 13 centesimi. La Puchner viene immediatamente scalzata da Cornelia Huetter, che si piazza alle spalle di Gut Behrami. Miradoli non smuove l'alta classifica, posizionandosi solo nona dietro a Marta Bassino. Mowinckel, Gisin e Venier deludono le aspettative e non si avvicinano alla zona podio, mentre Lie è la prima a non arrivare neppure in fondo al percorso. Dopo le prime quindici atlete, Brignone è in quinta posizione. La terza azzurra, Laura Pirovano, compie un'errore a circa metà pista e finisce a quasi tre secondi dal primo posto. Peccato anche per Roberta Melesi, autrice di un'ottima prestazione fino all'ultimo settore, dove perde molto e la costringe fuori dalla top dieci. Kira Weidle sorprende tutti e si infila ad un gradino dal podio, con lo stesso tempo di Ledecka e davanti, dunque, a Federica Brignone. Tra le sciatrici intorno al trentesimo pettorale sono poche a mettersi in luce: tra queste c'è Muzaferija, che chiude momentaneamente ottava, prima di essere scavalcata da Ilka Stuhec.