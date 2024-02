Sci, SuperG Crans Montana: favorite e orari tv

Crans Montana, 17 febbraio 2024 – L’Italia è tornata. La doppietta in discesa libera sulla Mont Lachaux rilancia la valanga rosa priva di Sofia Goggia. Marta Bassino, di nuovo al successo, e Federica Brignone per una doppietta spettacolare e con il primo successo in carriera per la cuneese nella disciplina più veloce: le ragazze terribili sono tornate. Il weekend elvetico si chiude domenica con un supergigante dove ci si attende la reazione di Lara Gut Behrami, letteralmente dominata da Bassino in discesa libera con un distacco di oltre un secondo, ma la campionessa svizzera sta amministrando la classifica generale dove ha preso un bel margine su Mikaela Shiffrin, assente per infortunio, e si tratta semplicemente di portare a casa punti importanti in attesa del rientro dell’americana in quel di Are. Tante le assenze, partendo da Corinne Suter, passando proprio per Sofia Goggia e terminando con Valerie Grenier. Nella giornata di sabato si è corso anche al maschile con al discesa in Norvegia a Kvifjell che non ha riservato gioie agli italiani. Vittoria elvetica, ma non di Marco Odermatt. Successo di Niels Hintermann su Vincent Kriechmayr e Alexander Cameron, mentre il campione rosso crociato ha chiuso settimo e allungato in classifica di specialità su Cyprien Sarrazin assente per un problema al polpaccio.

Azzurre cariche dopo la vittoria in discesa

“Non mi aspettavo di vincere in discesa, ma ho sempre creduto nella velocità – sono state le prime parole di Marta Bassino dopo il successo di Crans Montana – sapevo di avere due buone discipline su cui puntare come gigante e superg, ma ero consapevole che anche in discesa avrei potuto dire la mia”, la cuneese al sito federale. Una gara praticamente perfetta per la rappresentante del Centro Sportivo Esercito, al primo podio stagionale. “E’ la mia prima vittoria in discesa: nel 2020 il secondo posto di Bansko era arrivato in condizioni più difficili, invece ho vinto su una pista da discesista, con tratti di scorrimento in cui ho spesso faticato. Il numero di partenza basso ha sicuramente aiutato ma sono davvero contenta perché ci ho sempre creduto e lavorato: il mio momento infine è arrivato”. A Crans Montana Bassino ha ritrovato il pieno sorriso. “E’ bello tornare in alto in una stagione in cui sono mancati i risultati importanti. Oggi ho fatto tutto nel modo giusto, facendo la differenza nel muro finale. Non è stato facile gestire gli scorsi mesi, ma mi sono data sempre pazienza, sapendo che sarebbe tornato tutto alla normalità”.

E’ tornata a ruggire anche la tigre Federica Brignone e solo una straordinaria Bassino l’ha privata della prima vittoria in carriera in discesa libera: “Sono felice, ho fatto quello che potevo fare senza grossi errori come nelle ultime gare. Ho fatto quello che so fare: Marta è stata perfetta, ma sono orgogliosa di quello che ho fatto; peccato per Laura Pirovano, sarebbe stato bello salire in tre sul podio”. Brignone è tornata pulita dal punto di vista tecnico dopo un periodo in cui forse ha cercato di strafare perdendo un po’ la rotta: “Dobbiamo ringraziare i nostri allenatori che passano ore al video ogni pomeriggio per darci le migliori indicazioni. A noi piacciono le piste tecniche, oggi le condizioni erano migliori e abbiamo fatto la differenza. Battere una Gut in queste condizioni è davvero notevole”. Bazzica attorno al podio invece Laura Pirovano, quarta ieri e quinta nella discesa bis: “Sono contenta di essere ancora lì davanti; peccato che nel finale la neve ha mollato un po’ troppo; sapevo che c’era una porta un po’ rovinata e forse ho tenuto più del dovuto”.

Le favorite

La vittoria in discesa di Marta Bassino rilancia le quotazioni delle azzurre che sono in netto rialzo nonostante l’assenza di Sofia Goggia, che prima della seconda discesa era ancora leader di specialità. Il successo della cuneese è il 126esimo della storia per l’Italia e vale il sesto posto all time tra le più vincenti di sempre nella valanga rosa. Prime a pari merito Brignone e Goggia con 24 successi, poi Compagnoni con 16, Kostner con 15, Putzer con 8 e proprio Bassino con 7. Per Brignone, tra l’altro, c’è ancora la possibilità di lottare per la classifica di specialità di supergigante. Dopo cinque gare comanda Lara Gut Behrami con 320 punti, davanti a Cornelia Huetter con 310 e proprio Fede Brignone con 246. Per quanto riguarda le favorite del super g di Mont Lachaux diventa d’obbligo rimanere su un terzetto di atlete: Bassino, in una specialità in cui può mettere in mostra le sue doti tecniche, e proprio Gut e Brignone, in una sfida nella sfida in casa dell’elvetica. Tutte e tre partono nel primo gruppo di merito e con temperature così alte partire prima può essere un vantaggio. Outsider Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie, Michelle Gisin e Romane Miradoli. Per quanto riguarda le austriache, un po’ in difficoltà sulla pista elvetica, ci saranno Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier. Fuori dal primo gruppo di merito attenzione a Laura Gauche, Laura Pirovano, Alice Robinson ed Ester Ledecka. In casa Italia saranno in gara anche Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, reduce da una ottima discesa libera, Vicky Bernardi, Nicola Delago, Nadia Delago e Sara Thaler.

Dove vedere la gara in tv

Giornata domenicale di supergiganti. Al maschile ci sarà quello di Kvitfjell in Norvegia, mentre quello femminile in Svizzera a Crans Montana sarà di scena alle ore 10.30 del mattino con doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Dazn e Discovery Plus. Diretta in chiaro su Rai Due dalle ore 10.20 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay.

