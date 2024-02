Sci, Bassino vince su Brignone. Show azzurro a Crans Montana

Crans Montana, 17 febbraio 2024 - L’Italia vince in discesa libera senza Sofia Goggia e lo fa con il primo successo nella specialità di Marta Bassino, che ha letteralmente dominato la Mont Lachaux e le avversarie, compresa quella Lara Gut diventata leader di specialità e leader della Coppa del mondo generale. Nessuna ha saputo sciare come Bassino, soprattutto nella parte tecnica, e solo Federica Brignone si è avvicinata con il secondo posto a mezzo secondo. Tutte le altre hanno ricevuto distacchi abissali, a partire proprio da Lara Gut Behrami terza a oltre un secondo. Prima vittoria della storia di Bassino in discesa, settima in carriera e ventinovesimo podio, per una grande Italia che si è ritrovata dopo le recenti gare ai margini del podio. E domani c’è il supergigante.

Bassino stratosferica

A differenza di ieri si è gareggiato sulla pista completa di Mont Lachaux, quindi anche con le ultime porte finale più lo schuss verso l’arrivo. La sciata di Bassino è stata straordinaria, con una prima parte che le ha fatto incamerare subito tre decimi di vantaggio sulle rivali, utile ad arginare eventuali ritorni nella parte di scorrimento, quella per lei più debole, ma è soprattutto negli ultimi due settori che la cuneese ha accelerato in maniera impressionante rifilando di media 5-6 decimi a tutte. Successo autoritario di Bassino in 1’26”84 e solo Federica Brignone è rimasta abbastanza in scia per tutta la pista, lasciando solo un paio di decimi nel finale per chiudere seconda a 54 centesimi. Ritrovata dunque la tecnica di Marta dopo un periodo di risultati insufficienti e la sua espressione, alla discesa di Lara Gut, staccata di oltre un secondo, ha detto tutto sulla prestazione, sontuosa ma forse inaspettata. La leader mondiale ha dovuto inchinarsi e si era capito fin dai primi intermedi, ma è comunque riuscita a salvare il podio con 1”11 di ritardo, lasciando 4 decimi solo nel settore due. Una piccola beffa, in una giornata straordinaria, per Laura Pirovano che con il pettorale 17 ha messo paura all’elvetica con il quarto posto a 1”24, ma con intermedi da podio fino a trequarti di pista. Peccato per il mezzo secondo lasciato solo nel settore quattro, altrimenti sarebbe stato terzo posto. Dietro l’austriaca Ariane Raedler, che ha confermato la top ten di ieri con il quinto posto a 1”25, poi Ragnhild Mowinckel sesta a 1”47. Tra le italiane bene anche Teresa Runggaldier decima a 1"86 Il terzo posto di Gut vale il pettorale rosso discesa con 369 punti, davanti a Sofia Goggia assente con 350 e Stephanie Venier. In classifica generale allungo dell’elvetia con 1374 punti contro i 1209 di Shiffrin e 1048 di Brignone. Domenica si chiude con il super g e con Brignone e Bassino a questi livelli si può sperare in un'altra grande gara

Classifica discesa Crans Montana

1 Marta Bassino 1’26”84 2 Federica Brignone +0.54 3 Lara Gut Behrami +1.11 4 Laura Pirovano +1.24 5 Ariane Raedler +1.25 6 Ragnhild Mowinckel +1.47