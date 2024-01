Sci, impresa Bosca a Garmisch: secondo in SuperG dietro Allegre

Garmisch, 27 gennaio 2024 - Se a Cortina c'è stata la beffa per Sofia Goggia, il vento ha falsato la seconda libera e consegnato la vittoria a Mowinckel, Sofia terza, a Garmisch grande prova di Guglielmo Bosca, abile a sfruttare il pettorale alto su una pista con neve scivolosa e alte temperature. L'azzurro ha conquistato un ottimo secondo posto in supergigante alle spalle del francese Nils Allegre, altra sorpresa di giornata, mentre in terza piazza Loic Meillard ha superato i big Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr, quarto e quinto, più indietro Cyprien Sarrazin undicesimo. In top ten anche Dominik Paris ottavo.

La gara

A sorpresa, dunque, il vincitore è il francese Nils Allegre nonostante le condizioni pessime della pista che ha tenuto a favore dei pettorali alti. Il transalpino, sceso con il numero diciassette, è stato il miglior interprete di questo super-g strano nella località tedesca. Alle sue spalle arriva un fenomenale Guglielmo Bosca al primo podio in carriera in cui è stato capace di sfruttare la pista semplice nonostante una porta insidiosa, in cui bisognava essere precisi ma tenere giù il piede per portare la velocità fino al traguardo. Terzo è lo svizzero Loic Meillard a completare un podio inedito, o quasi, dello sci alpino maschile. Si ferma invece a dodici la quota di podi consecutivi in Super-G per Marco Odermatt che non supera così il grande Hermann Maier in questa speciale classifica per soli tre centesimi di ritardo su Meillard. Il quinto posto è andato a Vincent Kriechmayr bravo a saper far scorrere lo sci nelle prime discese seguito dal norvegese Sejersted, che dopo tanti tentativi andati a vuoto per via del suo stile aggressivo trova una top ten che dimostra di essere comunque un pericolo per ogni avversario in gara.

Settimo è arrivato Stefan Rogentin che ha posto la Svizzera con tre atleti nei sette (diventano sei nei tredici se si guarda la classifica oltre la decima posizione), appena davanti al nostro Dominik Paris quasi sicuro del quinto posto fino a quando i pettorali alti non hanno cominciato a fare la differenza; dunque per i colori azzurri sono due gli atleti nei primi dieci, con l'inserimento di Franco Von Allmen con il pettorale 44 in nona posizione. Solo undicesimo Cyprien Sarrazin.

Di seguito la classifica della gara:

1. Nils Allegre 1’11’’92 2. Guglielmo Bosca +0,18 3. Loic Meillard +0,25 4. Marco Odermatt +0,28 5. Vincent Kriechmayr +0,32 6. Adrian Smiseth Sejersted +0,45 7. Stefan Rogentin +0,48 8. Dominik Paris +0,54 9. Franjo Von Allmen +0.61 10. Ryan Cochran Siegle +0.63