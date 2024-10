Ecco il docufilm sulla Valanga Azzurra: Giovanni Veronesi racconta i fenomeni dell’Italsci anni ‘70

Bologna, 7 ottobre 2024 – Sulla scia del grande successo di ‘Una squadra’ pellicola che ha raccontato la straordinaria squadra di Coppa Davis che vinse nel 1976, Giovanni Veronesi lancia ‘La Valanga Azzurra’ docufilm che ripercorre i successi dello sci alpino italiano negli settanta, ovviamente trainato da campioni come Gustav Thoeni e Piero Gros. Fandango racconta ancora una volta il grande sport italiano, sempre negli ’70 dove tennis e sci alpino si presero l'assoluta ribalta mondiale. Con le racchette grandi successi, Panatta al Roland Garros, la Coppa Davis assieme a Zugarelli, Bertolucci e Barazzutti, capitano Pietrangeli, sulla neve è invece sbucata la memorabile Valanga Azzurra che di fatto dominò lo sci alpino per un quinquennio abbondante.

Cinque Coppe del mondo e sei medaglie olimpiche

C’è tanto da raccontare delle annate dal 1970 al 1976, che hanno fatto innamorare gli italiani dello sci alpino grazie ad assoluti campioni. La ‘valanga azzurra’ è una espressione coniata nel 1974 dalla Gazzetta dopo nello slalom di Berchtesgaden disputato il 7 gennaio, chiuso dall’Italia con un risultato mai ottenuto da nessuno prima, ovvero cinque azzurri ai primi cinque posti. Vinse Piero Gros su Gustav Thoeni, Erwin Stricker, Helmuth Schmalzl e Tino Pietrogiovanna, in una sorta di monopolio mondiale tra i pali stretti. Furono stagioni epiche, con trionfi incredibili e quasi incontrastati. Basti pensare che gli azzurri vinsero cinque Coppe del mondo generali dal 1971 al 1975, con quattro successi di Thoeni e uno di Gros, a cui si aggiunsero quattro ori mondiali, tutti di Thoeni tra combinata, gigante e slalom, e un bronzo, Piero Gros nel 1974. Finita? No. Alle Olimpiadi due ori, Thoeni a Sapporo 1972 e Gros a Innsbruck 1976, due argenti, Thoeni tra Sapporto e Innsbruck, e due bronzi, Roland Thoeni e Herbert Plank. Per quanto riguarda le coppe di specialità se ne registrano quattro in slalom gigante e 2 in slalom speciale e in totale, dal 1969 al 1980 l’Italia ha conquistato 166 podi con 48 vittorie nel massimo circuito. A guidare questi splendidi ragazzi il direttore Mario Cotelli e l’allenatore Oreste Peccedi. Questi successi verranno raccontati nel docufilm di Giovanni Veronesi che uscirà il 21 ottobre e si chiamerà proprio ‘La Valanga Azzurra’, sotto la gestione di Fandango e con la scrittura di Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi. La pellicola racconterà non solo le vittorie, ma anche i contrasti e i sacrifici che hanno reso invincibile la valanga, con le testimonianze inedite dei protagonisti intrecciate con la narrazione di Giovanni Veronesi, il quale rivelerà i suoi trascorsi da aspirante campione. Il film sarà presentato in anteprima il 18 ottobre all’interno della Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening e sarà distribuito nelle sale da Fandango nelle date del 21, 22 e 23 ottobre.

