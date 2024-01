Sci, arriva Wengen: Paris mai vittorioso sul Lauberhorn. I convocati

Bologna, 8 gennaio 2024 - Weekend maschile molto lungo a Wengen che aprirà il gennaio delle classicissime della discesa libera di Coppa del mondo. Nella nota località svizzera ci sarà infatti una discesa in più per recuperare la cancellazione di Beaver Creek, per cui il programma avrà due discese libere e un supergigante, ma si partirà ovviamente prima con le due prove cronometrate che anticipano le gare vere e proprie. Molto attesi gli uomini jet italiani, soprattutto dopo la brutta prestazione di Bormio, e Paris a Wengen non ha mai vinto. L’altoatesino ha trovato però il primo successo in Gardena ed è ancora in lotta per la coppa di specialità. A chiusura della tappa ci sarà anche uno slalom speciale. Le donne saranno ad Altenmarkt dove proseguirà il duello tra Federica Brignone e Mikaela Shiffrin.

Programma lungo, Paris a caccia della vittoria

Come detto sarà un programma molto lungo e ricco quello di Wengen, che infatti parte già martedì 9 gennaio con la prima prova cronometrata. Sul Lauberhorn ci sarà anche da recuperare una discesa cancellata a Beaver Creek e così mercoledì 11 ci sarà la seconda prova cronometrata, mentre giovedì prima gara con una discesa accorciata alla partenza del super g per non affaticare troppo gli atleti. Venerdì sarà invece il turno del supergigante mentre sabato ci sarà la discesa vera e propria nella sua interezza. I convocati per le gare veloci svizzere sono otto (cui si aggiungeranno gli slalomisti per la gara conclusiva di domenica 14 gennaio). Eccoli: Dominik Paris, Christof Innerhofer (al rientro dopo l’infortunio al polpaccio, patito durante il superG di Bormio), Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. Buona tradizione azzurra a Wengen, con Casse a podio l’anno scorso, mentre Paris chiuse terzo nel 2022, ma Domme non ha mai vinto al Lauberhorn ed è l’unica classicissima che gli manca. L’ultima vittoria azzurra in discesa risale a 11 anni fa quando si impose Christof Innerhofer. Non solo Wengen. In gara anche le ragazze che avranno la trasferta austriaca ad Altenmarkt con un programma fatto di supergigante il 12 gennaio, rimpiazzo di St. Moritz, poi una discesa libera il 13 e di nuovo un SuperG il 14. Tappa fondamentale per Federica Brignone che avrà tre gare veloci per cercare di recuperare punti a Mikaela Shffrin, che tornerà ad Altenrmarkt dopo qualche anno proprio per marcare al valdostana che ha poco più di 200 punti di ritardo nella generale. Per Federica la stagione è partita alla grande, soprattutto in gigante, ma anche nelle discipline veloci ha dimostrato di essere molto competitiva. Ovviamente ci sarà anche Sofia Goggia che cercherà di tornare alla vittoria in discesa. L’ultimo successo della bergamasca nella disciplina risale infatti a Crans Montana il 26 febbraio 2023, mentre in questa stagione ha vinto in SuperG ma in discesa ha fatto seconda e quarta. Tutte le gare di Wengen e quelle di Altenmarkt avranno doppia diretta tra i canali Eurosport/Discovery e Rai Sport.

