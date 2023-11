Ascolti Tv per Sinner in Coppa Davis: in 6 milioni per il match contro De Minaur

Roma, 27 novembre 2023 – Quasi 6 milioni hanno seguito ieri in tv il match decisivo per la vittoria della Coppa Davis tra De Minaur e Sinner: la partita di tennis è stata seguita su Rai2 da 4.662.000 spettatori con il 23.4% di share e su Sky da 1.024.000 spettatori con il 5,1% di share (classificandosi come il terzo miglior match di tennis di sempre su Sky).

Un boom di ascolti per una specialità sportiva come il tennis, in particolare per la partita decisiva nella quale il tennista italiano numero 4 al mondo ha battuto in 2 set l’avversario australiano (numero 12 al mondo) per 6-3; 6-0, riportando un Italia un trofeo che mancava da 47 anni.