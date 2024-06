Atp 500 di Halle 2024, la finale Sinner-Hurkacz: orario e dove vederla

Halle, 22 giugno 2024 - Da compagni di doppio ad avversari in finale. Dopo essere arrivati fino ai quarti come coppia, Jannik Sinner e Hubert Hurkacz si ritrovano l'uno contro l'altro a livello di singolare nell'atto conclusivo del Terra Wortmann Open di Halle. Per l'azzurro c'è all'orizzonte l'occasione di ottenere il primo titolo Atp sull'erba. Per il numero uno del mondo, quello in Germania non è stato certo un cammino facile. Basti pensare che l'altoatesino è riuscito a chiudere la pratica in due set solo in semifinale contro Zhang Zhizhen, sconfitto 6-4, 7-6. In tutti gli altri casi, sono serviti tre set all'italiano per avere la meglio dell'avversario di turno. Hurkacz, numero 9 della ranking Atp, invece non ha ancora perso un solo set: in semifinale, il polacco ha avuto ragione di Alexander Zverev per 7-6, 6-4. In passato, solo un altro azzurro ha giocato la finalissima dell'Atp 500 di Halle, ossia Andreas Seppi nel 2015 contro Roger Federer, che conquistò la corona di campione.

I precedenti fra Sinner e Hurkacz

Il bilancio dei precedenti fra Sinner e Hurkacz è in perfetta parità. I due si sono affrontati quattro volte, con due affermazioni ciascuno. La prima volta fra il nostro portacolori e il 27enne risale al 2021, quando il classe 2001 si è dovuto arrendere nella finale del Masters 1000 di Miami con il punteggio di 7-6(4), 6-4. Sempre nel 2021, ecco la partita disputata nella fase a gironi delle Atp Finals, vinta dall'azzurro con un doppio 6-2. Nel 2022, ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai, è stato Hurkacz a festeggiare con un doppio 6-3. Infine, l'ultimo match è datato 2023: negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Sinner ha battuto l'avversario per 3-6, 7-6 (6), 6-1.

I precedenti di Sinner ad Halle

L'altoatesino ha preso parte al torneo di Halle, prima di questa edizione, unicamente nel 2023, quando il suo percorso si è fermato ai quarti di finale contro Aleksandr Bublik a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra occorsogli nel corso del secondo set (il kazako era avanti 7-5, 2-0). In precedenza, l'attuale numero 1 del mondo si era imposto ai danni del francese Richard Gasquet e del connazionale Lorenzo Sonego.

Orario e dove vedere l'incontro

La partita tra Sinner e Hurkacz, valida per la finale dell'Atp 500 di Halle, si gioca domenica 23 giugno sul Campo Centrale della OWL Arena di Halle (Germania) e inizierà alle 14. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (in particolare su Sky Sport Tennis, canale 203) e in streaming su Sky Go e Now.

