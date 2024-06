Musetti vuole essere il re del Queen’s: Thompson ko. Cocciaretto si ferma sul più bello

Halle (Germania), 22 giugno 2024 – Musetti sempre più erbivoro. Continua la corsa di Lorenzo sui prati del Queen's. L'azzurro, numero 30 del mondo, ha battuto in semifinale del "Cinch Championships", classico appuntamento sull'erba londinese votato come Atp 500 dell'anno nel 2015, 2016, 2018, 2022 e 2023, l’australiano Jordan Thompson, 43 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, dopo due ore e 19 minuti di gioco. Per il titolo il toscano sfiderà domani il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo, in un derby statunitense, Tommy Paul (5) e Sebastian Korda.

Sfuma invece l'obiettivo finale per Elisabetta Cocciaretto al torneo sull'erba di Birmingham, in Gran Bretagna. In semifinale la 23enne di Fermo, n.44 Wta, bloccata in parte da un problema alla coscia sinistra, ha ceduto per 6-2 6-2, in poco meno di un'ora e mezza di partita, alla kazaka Yulia Putintseva, n.41 del ranking, che per la prima volta approda all'ultimo atto in un torneo sull'erba.