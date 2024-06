Sinner in finale ad Halle con l’amico Hurkacz: battuto Zhang

Halle, 22 giugno 2024 – Tre finali in una domenica tutta italiana. L’ultimo è Sinner, ma prima sono volati alla sfida definitiva per il titolo il duo Bolelli Vavassori (ad Halle) e poi Lorenzo Musetti, al Queen’s. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto a Birmingham.

Quattro partite sofferte per il 22enne altoatesino nel torneo tedesco. Tutte partite allungate fino al terzo set, eccetto quella di oggi contro il cinese Zhang, sicuramente un osso duro sulla superficie verde, ma l’azzurro è riuscito a contenerlo in un 6-4, 7-6 che vede comunque in crescita la condizione di Jannik.

Ancora un po’ troppe sbavature per Sinner, che in finale domani contro l’amico Hurkacz (il primo a regalargli una vera delusione al 1000 di Miami nel 2021). L’azzurro dovrà alzare notevolmente il livello del suo tennis contro un avversario che conosce sì come le sue tasche, ma che fa del tennis di potenza il suo biglietto da visita.