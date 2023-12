Atp Brisbane, il tabellone: Nadal con un qualificato. Arnaldi parte in salita

Brisbane, 30 dicembre 2023 – La terra dei canguri fa da palcoscenico all’ennesimo ritorno di Rafa Nadal. Il maiorchino è pronto a testarsi direttamente sul campo del torneo di Brisbane (in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio), e potrà contare su un avvio piuttosto semplice: il sorteggio del tabellone lo vede contro un luckcy loser. Karatsev o la Wild Card australiana Kubler: questi potrebbero essere gli avversari di secondo turno per il pluricampione slam spagnolo. Nell’ultima occasione (2017) trovò Dolgopolov, Mischa Zverev e Raonic, oggi praticamente tutti fuori dalla scena (il canadese si è visto solo recentemente in Coppa Davis).

Sono impegnati nel torneo di Brisbane anche Federico Gaio, Giulio Zeppieri e Alessandro Giannessi. Su tutti gli azzurri spicca il nome di Matteo Arnaldi, uno degli uomini del miracolo dell’Insalatiera.

Il sanremese prende il via contro l’ungherese Marton Fucsovics, e i precedenti non sorridono al ligure: ha giocato e perso in tre set lo scorso anno nel Challenger di Canberra. In caso di vittoria, al secondo turno potrebbe trovare Baez oppure un lucky loser.

Il tabellone del torneo di Brisbane

Rune (DEN) [1]-Purcell (AUS)

van Assche (FRA)-Shevchenko

Wolf (USA)-Qualificato/Lucky Loser

Hanfmann (GER)-Korda (USA) [5]

Shelton (USA) [3]-Safiullin

Popyrin (AUS)-O’Connell (AUS)

Arnaldi (ITA)-Fucsovics (HUN)

Qualificato/Lucky Loser-Baez (ARG) [6]

Karatsev [8]-Kubler (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Nadal (ESP) [WC]

Thompson (AUS)-Vukic (AUS)

Qualificato/Lucky Loser-Humbert (FRA) [4]

Etcheverry (ARG) [7]-Qualificato/Lucky Loser

Kokkinakis (AUS)-Hijikata (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Altmaier (GER)

Murray (GBR)-Dimitrov (BUL) [2]