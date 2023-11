Atp Finals 2023 in tv: il programma completo di Torino. Formula, partite e orari

Torino, 11 novembre 2023 – È ormai tutto pronto per uno degli eventi più attesi della stagione del tennis mondiale: le Atp Finals targate Nitto, che si svolgeranno per la terza volta di fila al PalaAlpitour di Torino e si disputeranno da domenica 12 novembre a domenica 19 novembre. La manifestazione prevede tornei di singolo e di doppio: nel singolo, a fronteggiarsi per la vittoria di un premio da oltre 2 milioni di dollari (che diventano più di quattro in caso di success da imbattuto) saranno gli otto migliori tennisti del circuito Atp, con in testa Novak Djokovic, detentore del trofeo.

I partecipanti alla competizione saranno divisi in due gironi da quattro e si fronteggeranno in gare al meglio dei tre set. I primi due classificati al termine dei gironi del singolo avranno accesso alle semifinali (1° del gruppo A contro 2° del gruppo B e 1° del gruppo B contro 2° del gruppo A). Qualora poi ci fossero tennisti a parità di punteggio al termine dei gironi, a determinare la classifica finale sarebbero gli scontri diretti, la miglior percentuale di set vinti, la miglior percentuale di game vinti o, in ultima istanza, la posizione in classifica nel ranking Atp.

A rappresentare i colori italiani sarà Jannik Sinner, inserito nel girone Verde con il serbo Novak Djokovic, il greco Stefanos Tsisipas e il danese Holger Rune. Il girone è insomma decisamente di ferro, ma non potrebbe essere altrimenti in una competizione in cui, come detto, a fronteggiarsi ci sono i migliori al mondo. La voglia di Sinner è però quella di chiudere al meglio una stagione già da incorniciare: “Sto tentando di scrivere la mia storia – ha dichiarato il tennista altoatesino ai microfoni di Sky Sport –. Quando sono andato via da casa sognavo di diventare un grande. Credo di essere in una buona situazione ma non voglio di certo fermarmi qui. Da più di un anno stiamo facendo un ottimo lavoro e adesso tutto quello che abbiamo fatto sta pian piano pagando i suoi frutti. Sono contento di essere a Torino, era il mio obiettivo dell’anno, adesso sono qui per cercare di fare bene e poi vedremo come andrà. Sono ancora giovane ma ho comunque già fatto tanta esperienza soprattutto quest’anno che ho giocato su grandi campi contro i migliori al mondo. Ho vinto tante partite pur giocando meno tornei e alla fine il mix di tutte queste cose mi ha portato qui. Arrivo con la mente sgombra, con tanta energia e pressione positiva. Speriamo davvero di far bene”. L’azzurro esordirà domenica alle 14.30 contro il greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in cinque dei sette scontri diretti. Successivamente Sinner tornerà poi in campo il 14 e il 16 novembre.

Dove vedere le Finals in tv

Sky Sport trasmetterà tutti i match delle Nitto Atp Finals, mentre Rai 2 trasmetterà un incontro al giorno, finale compresa.

I gironi

Girone Verde: Jannik Sinner (Italia), Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Holger Rune (Danimarca).

Girone Rosso: Carlos Alcaraz (Spagna), Andrey Rublev (Russia), Alexander Zverev (Germania), Daniil Medvedev (Russia).