Sinner, il racconto della vittoria con Tsitsipas. Quando gioca il prossimo match alle Atp Finals e contro chi

Torino, 12 novembre 2023 – Una prova di forza. E una prova, soprattutto, impeccabile. Senza tradire emozioni di fronte al pubblico di Torino che lo osannava con un tifo da stadio, e senza temere le enormi aspettative che si porta sulle spalle ogni volta che scende in campo, figurarsi quando si tratta di Atp Finals ‘in casa’. Jannik Sinner inizia col botto il torneo dei maestri. Con l’effetto di moltiplicare i suoi e i nostri sogni.

Non ha potuto quasi nulla, domenica al Pala Alpitour, Stefanos Tsitsipas. Non ha raccolto nemmeno una palla break, il dio greco oggi senza poteri, mentre Jannik ha sfruttato al meglio quelle avute, sfruttandone due su cinque. Quanto bastava per andare a vincere in un’ora e 25 minuti.

L’89% di punti sulla propria prima di servizio ben descrive il dominio del 22enne nato a San Candido. Ma in campo ha saputo fare molto altro. Ha vinto due scambi prolungati su tre, ha fatto il doppio dei punti sulla risposta. Un match a senso unico.

Jannik ha cambiato marcia da un paio di mesi a questa parte. Rune e soprattutto Djokovic sono avvisati. Il vincitore della seconda sfida del Girone Verde, in programma stasera alle 21, affronterà Sinner martedì sera. E il pronostico non è mai stato così incerto.

Sinner ha vinto la 58esima partita in questo 2023. Ed è il primo italiano della storia ad essersi aggiudicato due incontri delle Finals. La porta della storia è spalancata.

"Ho fatto un'ottima stagione fino ad ora – dice Jannik -. Questa prima partita a Torino è andata molto bene e il supporto del pubblico è stato il top. Sto giocando un buon tennis e mi godo anche questo momento. Sono riuscito a giocare a un ottimo livello. Avevo studiato bene il mio rivale e tutto è andato al meglio. Sono contento, grazie ancora al pubblico", ha aggiunto l'azzurro.