Atp Finals 2023 oggi, Sinner-Tsitsipas in diretta: Jannik avanti 6-4. Subito break dell’azzurro nel secondo set

Torino, 12 novembre 2023 – È arrivato il grande momento per Jannik Sinner. Oggi al Pala Alpitour di Torino l'esordio nelle Atp Finals 2023 per l'azzurro numero 4 al mondo, contro il greco Stefanos Tsitsipas numero 6 del ranking. L'altoatesino arriva al torneo dei 'maestri' forte dei quattro titoli del 2023, anche l'ellenico sarebbe in grande forma dopo le semifinali raggiunte a Parigi Bercy e a Vienna, ma il riacutizzarsi del dolore al gomito destro operato nel 2021 (saltò le Finals, vinte nel 2019) potrebbe ostacolarlo. Tsistipas negli ultimi giorni non si è allenato. Sette i precedenti di Jannik contro il greco, di cui solo due vinti. Ma l'ultimo, sul veloce di Rotterdam, è stato un dominio del nostro. Il match dovrebbe iniziare in orario, ovvero intorno alle 14:30. In serata, dopo le 21, l'altro incontro del Girone Verde con il numero uno Novak Djokovic contro Holger Rune.

14:31 Break di Sinner a inizio secondo set Subito break di Sinner in apertura di secondo set 14:21 Primo set a Sinner: 6-4 Sinner vince il primo set 6-4 14:14 Sinner avanti 5-4: ora serve per il primo set Tsitsipas tiene il servizio: Sinner è avanti 5-4 14:12 Sinner perfetto al servizio: è 5-3 Sinner è perfetto al servizio: è 5-3 14:08 Sinner in vantaggio 4-3 Tsitsipas sfrutta un paio di errori di Sinner e resta in scia: l'azzurro conduce 4-3 14:04 Sinner è avanti 4-2 Sinner non trema al servizio: l'azzurro conferma il vantaggio. 13:58 Break di Sinner Scatto di Sinner che toglie il servizio a Tsitsipas: l'azzurro è 3-2 13:54 Sinner vince il game al servizio: 2-2 Sinner senza problemi al servizio: 2-2 13:51 Il greco guida 2-1 senza break Tsitsipas difende il servizio e conduce 2-1 13:47 Gioco Sinner: 1-1 Sinner replica subito con autorità: 1-1 13:45 Tsitsipas avanti 1-0 Tsitsipas tiene il servizio a zero e conduce 1-0 13:42 Al via il match Inizia la partita tra Tsitsipas e Sinner 13:39 I precedenti tra Sinner e Tsitsipas Sono sette i precedenti tra Sinner e Tsitsipas: il greco si è imposto in cinque occasioni 13:38 Tsitsipas servirà per primo Tsitsipas ha vinto il sorteggio: il greco servirà per primo 13:32 Alle 21 la sfida tra Djokovic e Rune Questa sera è in programma il secondo match del girone tra Djokovic e Rune 13:31 Sinner e Tsitsipas pronti per il riscaldamento Sinner e Tsitsipas sono pronti a entrare in campo per il riscaldamento 13:02 Presenti a Torino anche i "Carota boys" Presenti al palazzetto di Torino anche i Carota Boys, il gruppo di fans di Sinner ormai noto sui campi di mezzo mondo. Pala Alpitour gremito per l'esordio dell'azzurro. 12:49 Vincono Dodig e Krajicek Alle Nitto Atp Finals di Torino esordio vincente nel doppio per i numeri uno al mondo Ivan Dodig (Croazia) e Austrin Krajicek (Usa). In poco più di un'ora di gioco hanno sconfitto 6-4, 6-2 la coppia argentina formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Dovrebbe quindi iniziare in orario, dalle 14,30 come da programma, la sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas.