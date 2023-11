Il montepremi delle Atp Finals 2023: quanto guadagnano Sinner e gli altri. Solo per il girone 390mila dollari

Torino, 13 novembre 2023 - E’ partita bene l’avventura di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Sconfitto all’esordio il greco Stefanos Tsitsipas in due rapidi set, 6-4 6-4, domani l'altoatesino avrà il secondo impegno contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, in un girone che vede in gara anche l’ostico danese Holger Rune, sconfitto proprio dal serbo al terzo set per 7-6 6-7 6-3. La sfida contro Nole può già essere decisiva per Sinner, che con una vittoria metterebbe in cassaforte il passaggio in semifinale, mentre una sconfitta potrebbe rimandare tutto al decisivo match contro Rune, a maggior ragione se il danese dovesse avere la meglio del greco Tsitsipas. Insomma, c’è ancora tanto lavoro da fare per Jannik per arrivare al passaggio del turno. Ma le Atp Finals rappresentano anche una importante fonte di guadagno oltre che di prestigio sportivo e il montepremi è decisamente alto.

1500 punti e quasi 5 milioni di dollari

Le Atp Finals assegnano punti sia nella classifica Race, cioè annuale, sia in quella Atp che tiene conto dei risultati da un anno all’altro. Sono tanti i punti in palio a Torino, a partire dalla vittoria del girone che vale 200 punti, che salgono a 400 in caso di vittoria in finale e 500 in caso vittoria del torneo. Se poi un tennista dovesse vincere le Atp Finals da imbattuto incasserebbe 1500 punti in entrambe le classifiche. Ma le Finals sono anche molto remunerative in termini economici. I singolaristi incassano di per sé un premio di partecipazione di 325 mila dollari, e anche le riserve, che in caso di infortuni subentrano, incassano 152 mila dollari di partecipazione. Poi il montepremi sale vertiginosamente in caso di vittoria. Il tennista che vince il proprio girone incassa 390mila dollari, ma in caso di vittoria anche in semifinale si sale a 1.105.000 dollari. E chi vince quanto incassa? Il trionfatore delle Finals andrà a guadagnare 2.201.000 dollari e se lo farà da imbattuto vedrà raddoppiare il premio in denaro fino a 4.801.000 dollari. Per quanto riguarda il torneo di doppio il montepremi è più basso. Il premio partecipazione è di 132.000 dollari, poi la vittoria del girone premia con altri 95.000 dollari e la vittoria in semifinale a 175.000 dollari. I vincitori del torneo di doppio incasseranno 351.000 dollari che triplicheranno a 943.000 dollari se lo faranno da imbattuti. Intanto, martedì 13 novembre il torneo proseguirà con le sfide del girone rosso. Alle 14.30 Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev, mentre alle 21 derby russo tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev. In doppio, invece, dopo le vittorie di ieri di Granollers e Zeballos su Gonzalez e Roger Vasselin e quella di Doig e Krajicek su Gonzalez e Molteni, oggi si giocheranno alle 12 il match Koolhof-Skupski contro Hijikata-Kubler e alle 18.30 quello tra Bopanna-Ebden contro Ram-Salisbury.

