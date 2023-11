Finale Atp Torino 2023, la diretta di Sinner-Djokovic. Jannik tiene il servizio

Torino, 19 novembre 2023 – Il d-day di Jannik Sinner è arrivato. Il tennista azzurro è in campo per la finale delle Atp Finals 2023 di Torino. Tra lui e la storia ancora Novak Djokovic, già battuto dall’altoatesino martedì nel match del round robin. Ma oggi ci si giocano i Masters, insensato fare confronti. Inutile dire che mai un italiano è arrivato a questo punto. Nessun connazionale aveva raggiunto nemmeno le semifinale. Quale che sia il risultato del match, Sinner resterà numero quattro al mondo, anche se sempre più vicino al podio del ranking Atp attualmente occupato da Daniil Medvedev. Il russo si è arreso al 22enne di Sesto Pusteria in semifinale (6-3;6-7;6-1 il punteggio), mentre il serbo ha spazzato via il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (6-3;6-2). Per Jannik un’impresa difficile, ma non impossibile. In palio, oltre la gloria e un posto negli almanacchi, il montepremi stellare delle Finals: dovesse vincere Sinner, chiuderebbe imbattuto il torneo. Significa incassare 4.801.500 dollari, circa 4,4 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai portata a casa in un singolo torneo di tennis. Senza contare i 500 punti Atp in palio. Scontato il tutto esaurito al Pala Alpitour, 12.500 stipati sugli spalti. In tribuna anche miss Italia. Secondo i bookmakers Djokovic è il favorito per il successo finale, ma le quote sono vicinissime.

17:24 Djokovic avanti 2-1 Nole tiene il servizio senza patemi: in due turni ha già messo a segno quattro ace 17:20 Sinner tiene il servizio Sinner tiene il servizio concedendo due punti all'avversario e pareggia i conti 1-1 17:16 Primo game per Djokovic Iniziato il match. E Djokovic mette subito le cose in chiaro: fa suo il primo game a zero, Sinner non entra quasi nello scambio 17:10 Sinner e Djokovic si scaldano Riscaldamento sul campo delle Finals: Jannik Sinner e Novak Djokavic impegnati negli scambi di rito prima del via alla finale. Il serbo si è qualificato alla semifinale con Alcaraz 'grazie' all'altoatesino che - battendo a Rune - gli ha garantito il secondo posto nel girone 16:59 Tutto pronto a Torino Atmosfera effervescente al PalaAlpitour di Torino. Presentazione dei finalisti: boato per Jannik Sinner. Applausi anche per Djokovic. Si lancia la monetina per il campo: il pubblico intona già il coro "Sinner, sinner" divenuto colonna sonora delle partite dell'azzurro 16:25 Le quote dei bookmakers Secondo i bookmakers ''Nole'' è il favorito. Dopo la prova di forza in semifinale contro Carlos Alcaraz, gli scommettitori puntano su di lui. Ma Sinner non è lontano, anzia, ha tutte le carte in regola per stupire di nuovo tutti: gli esperti di 888sport.it e Betflag, infatti, vedono il successo di Djokovic tra 1,52 e 1,56, mentre per il colpaccio di Sinner si sale tra 2,37 e 2,48. Battere Djokovic una volta, infatti, è difficilissimo; farlo due volte consecutivamente sarebbe un'impresa leggendaria, per un atleta, Sinner, che ha già riscritto la storia del tennis italiano, arrivando così avanti nella competizione. Occhi puntati, poi, sul set betting, in cui comanda lo 0-2 a favore di Djokovic, a 2,45, mentre si sale a 3,55 per l'1-2. Pagano rispettivamente 4,40 e 4,90, invece, il 2-0 e il 2-1 a favore di Sinner. 16:24 Nargiso: Nole favorito Djokovic è il favorito in questa finale, ma si è visto che Sinner può batterlo. Nole parte sicuramente più favorito, ma solo per una inezia". Così l'ex tennista italiano Diego Nargiso, a pochi minuti dalla finale delle Nitto Atp Finals di Torino. "È un match molto complicato per il semplice motivo che nessuno nella storia ha battuto due volte Djokovic in un torneo e non mai successo alle Nitto Atp Finals. È ovvio - ha sottolineato - che ci sono tutte le incognite di una finale, e in più c'è il fatto che Djokovic studia tantissimo l'avversario, avrà già preso le contromisure e saprà cosa aspettarsi rispetto alla precedente partita. È un match difficile, parte Djokovic più avvantaggiato sicuramente". 15:41 Anche Miss Italia in tribuna Anche Miss Italia Francesca Bergesio, 19 anni, assisterà dalla tribuna d'onore, ospite della Regione Piemonte, alla finale delle Atp Finals. "Sarò al PalaAlpituor per tifare Sinner e l'Italia - spiega Francesca Bergesio -. Cosa mi piace di lui? Il fatto che sia un ragazzo umile ed equilibrato anche in campo, l'umiltà vince sempre. Non l'ho mai incontrato, spero di conoscerlo presto. Sono molto emozionata per questo invito che giunge a una settimana esatta dalla mia incoronazione. Sono felicissima, soprattutto perché sarò nella mia città che queste Atp hanno trasformato rendendola più accogliente e internazionale".