Sinner, cosa cambia in classifica Atp in caso di vittoria alle Finals

Torino, 19 novembre 2023 – Percorso immacolato, quasi fosse un atto di fede, quello di Jannik Sinner alle Atp Finals. Nessuna sconfitta e una serie di trionfi inanellati sul veloce di Torino con avversari quali Tsitsipas, Djokovic, Rune e Medvedev.

Proprio la vittoria nel penultimo atto contro il russo, da lunedì gli farà intascare – qualunque cosa succeda – un migliaio di punti tondo tondo. Pochi cambiamenti in realtà in classifica, ma un exploit che permette al talento di San Candido di consolidare la quarta posizione nel ranking Atp a 6490 punti, con oltre duemila lunghezze di vantaggio sull’inseguitore Rublev.

Cambierebbe poco anche in caso di vittoria contro il serbo Djokovic per Jannik. Arriverebbero infatti altri 500 punti da mettere in cassaforte, oltre a un ‘salto’ a 6990. Non abbastanza per agganciare il numero tre del mondo Daniil Medvedev (7.600).

Fino a oggi Jannik è l’atleta che ha conquistato più punti al Masters, in virtù delle sole vittorie ottenute. Tutti gli altri, invece, avendo almeno una sconfitta in tabella di marcia, hanno guadagnato di meno: il finalista Djokovic per ora si ferma a 800.