Atp Finals 2023, sorteggiati i gironi: Sinner subito con Djokovic

Torino, 9 novembre 2023 – Parte la caccia al titolo di maestro dei maestri. Il sorteggio dei gironi delle Atp Finals racconta subito una super sfida per Sinner, che si ritrova nel gruppo con Djokovic.

L’altoatesino sfiderà sì il numero uno del mondo, ma tutto sommato capita in una prima fase equilibrata: con lui e il campione dello scorso anno ci sono Tsitsipas e Rune, due avversai abbordabili e non certo in forma eccellente, avendo centrato entrambi la qualificazione all’ultimo torneo disponibile.

Nel gruppo Rosso, guidato da Alcaraz, c’è il numero 3 al mondo, il russo Daniil Medvedev, con il suo compatriota Rublev. Chiude il gruppo Sascha Zverev.

I gironi delle Atp Finals

Gruppo Verde

Djokovic

Sinner

Tsitsipas

Rune

Gruppo Rosso

Alcaraz

Medvedev

Rublev

Zverev

“Un grande giorno di festa per il popolo del tennis – ha detto il presidente Fit, Angelo Binaghi -. E cinque anni di Finals qui sono un privilegio, lo dicono i dati: su un totale del 166mila biglietti vendibili ne abbiamo venduti 160mila, oltre il 96%. Il 40,2% delle vendite proviene dall’estero, un dato in crescita rispetto allo scorso anno, tagliandi venduti in 5 continenti e 96 paesi, la maggior parte in Svizzera, nessuno dall’Arabia Saudita”.

E poi l’impatto economico: “Il dato fondamentale che emerge è che questo palazzetto è il più grande d’Italia ne fa uno degli eventi più grandi della nostra storia sportiva, inoltre, grazie alla tv entreremo in milioni di abitazioni, generando un impatto economico positivo e molti posti di lavoro”