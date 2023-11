Atp Finals 2023, ecco gli 8 ‘maestri’ qualificati per Torino

Torino, 4 novembre 2023 – La cura del campione. Boris Becker siede in panchina e il promettente e giovane Rune risolleva la sua stagione rovinata dalla schiena malandata. Una sorta di match tutto in famiglia quella di ieri sera: Holger rende la vita dura a Djokovic (ex ‘allievo’ del campione tedesco), perde (7/5-6/7-6/4), ma si qualifica matematicamente alle Atp Finals, completando il quadro (assieme ad Alexander Zverev) degli otto maestri in partenza per Torino.

Al torneo di fine stagione, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre, Sascha e e Rune si troveranno a giocare con Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Quest'anno le Nitto ATP Finals offriranno un montepremi record di 15 milioni di dollari. Se un giocatore dovesse conquistare il titolo senza perdere nemmeno un match, guadagnerà oltre 4,8 milioni di dollari, l'assegno più cospicuo per un singolo tennista nella storia di questo sport. Questa sarà la terza edizione delle Nitto ATP Finals a Torino. Il sorteggio dei gironi è previsto giovedì 9 novembre alle 15.

Ma più che i soldi c’è in palio la gloria. Da battere c’è l’uomo dei record Novak Djokovic: tre slam in questa stagione, dove solo Carlos Alcaraz è stato in grado di stoppare il poker del campione serbo, offrendo una prestazione eccellente sull’erba di Wimbledon.

E se Nole parte già come favorito, è proprio la promessa spagnola il candidato principale a insidiare il trono del 24 volte campione slam, con sei titoli Masters all’attivo. Carlitos ora però potrà contare solo sui punti delle Atp Finals per puntare al posto di numero uno al mondo, dopo la caduta al primo turno di Bercy contro un Grigor Dimitrov ritrovato.

Seguono a ruota Daniil Medvedev e Jannik Sinner. I due sono nettamente staccati in classifica (l’azzurro si è issato fino al quarto posto e qualificato grazie al torneo di Shanghai), ma il tennista di San Candido ha vinto gli ultimi due scontri diretti, dimostrando di essere nettamente più in condizione nelle ultime settimane. Entrambi potrebbero essere quindi ottimi candidati per giocarsi turni importanti o addirittura la finale.

Da incorniciare anche il finale di stagione di Rublev, che si è conquistato la qualificazione a suon di vittorie: unica pecca la sconfitta in finale a Pechino contro Hurkacz. Hubi ha mancato di un soffio le FInals.

Si perché sono invece entrati in corsa Tsitsipas, Zverev e Rune, Quest’ultimo con il vero ruolo di outsider potrebbe essere la mina vagante del torneo.