Australian Open 2024, Arnaldi-Walton: orario e dove vederla

Melbourne, 13 gennaio 2024 - C'è la wild card australiana Adam Walton dall'altra parte della rete per Matteo Arnaldi all'esordio all'Australian Open 2024. Entrato per la prima volta in carriera nel tabellone principale del torneo che si disputa al Melbourne Park (l'anno scorso si fermò alle qualificazioni), il tennista ligure affronta per la prima volta il 24enne giocatore numero 176 del ranking mondiale, partendo con il favore del pronostico. Il classe 2001 scende in campo alla KIA Arena dopo gli ottavi di finale raggiunti in occasione dell'Atp 250 di Adelaide, dove è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry, mentre a Brisbane è arrivato fino ai quarti, andando poi ko contro il russo Roman Safiullin.

Il possibile percorso di Arnaldi all'Australian Open

Dovesse riuscire a mandare al tappeto il nativo di Brisbane, il nostro portacolori affronterebbe al secondo turno il vincente della sfida fra un altro australiano come Alex De Minaur e il canadese Milos Raonic. Gettando lo sguardo ancora più avanti, ai sedicesimi di finale per Arnaldi potrebbe esserci Jarry e a seguire negli ottavi uno tra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Sebastian Korda. E ai quarti, i più ottimisti dei tifosi italiani possono sognare un derby con Jannik Sinner, mentre le alternative rispondono ai nomi del russo Karen Khachanov e dello statunitense Frances Tiafoe. In semifinale invece ecco eventualmente il mostro sacro Novak Djokovic.

Orario e dove vedere l'incontro

Arnaldi-Walton si gioca nella notte fra sabato 13 e domenica 14 gennaio. Trattandosi del primo incontro di giornata in programma alla KIA Arena, l'incontro comincerà attorno all'1 (ora italiana). A trasmettere il match sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

