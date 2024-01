Australian Open 2024, Sonego-Evans: orario e dove vedere l'incontro

Melbourne, 14 gennaio 2024 - L'avventura all'Australian Open 2024 di Lorenzo Sonego, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Adelaide patita per mano dello statunitense Sebastian Korda, comincia dal primo turno con Daniel Evans, numero 40 della classifica mondiale. Non un esordio semplicissimo per il nativo di Torino, ma niente in confronto a quello che potrebbe aspettarlo al secondo turno. Già, perché dovesse mandare al tappeto il britannico, l'italiano numero 46 del ranking Atp rischia di ritrovarsi di fronte uno dei favoriti per il successo finale, ossia Carlos Alcaraz, che al debutto nel torneo se la vedrà con il francese Richard Gasquet. Per il classe '95 sarebbe un accoppiamento tostissimo, anche se nell'ultima partita fra i due, a festeggiare la vittoria è stato Sonny, per 6-3, 7-6 al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, nel 2021. Beh, se dovesse riuscire nell'impresa, a quel punto Sonego potrebbe puntare in altissimo, dato che il livello certamente più basso dello spagnolo dei rivali che vedrebbe dall'altra parte della rete: il kazako Alexander Bublik nel terzo turno e agli ottavi uno fra lo statunitense Tommy Paul, il tedesco Jan-Lennard Struff e il britannico Jack Draper.

I precedenti fra Sonego ed Evans

Fino a questo momento, Sonego ed Evans si sono affrontati in due occasioni. In entrambi i casi, ad avere la meglio è stato l'azzurro. A cominciare dalla semifinale dell’Atp 500 di Vienna nel 2020, quando il nostro portacolori si impose per 6-3, 6-4. Il secondo match fra i due risale invece all'anno scorso, con il piemontese a imporsi nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo l'avversario con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

I precedenti di Sonego all'Australian Open

Nella passata edizione della manifestazione che si disputa al Melbourne Park, Sonego trionfò al debutto contro il portoghese Nuno Borges, per poi cedere nel secondo turno al polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 7-6, 2-6, 6-3, 6-3. L'anno prima invece l'italiano arrivò sino ai sedicesimi di finale. Dopo le affermazioni ai danni dello statunitense Sam Querrey e del tedesco Oscar Otte, la corsa di Sonny venne stoppata dal serbo Miomir Kecmanovic, vittorioso per 6-4, 6-7, 6-2, 7-5. Questo rappresenta il miglior risultato del 29enne all'Australian Open: nel 2021 venne eliminato dallo spagnolo Feliciano Lopez al secondo turno, nel 2020 dal padrone di casa Nick Kyrgios al primo turno e nel 2018 dal francese Richard Gasquet al secondo turno, mentre nel 2019 Sonego non riuscì a superare le qualificazioni.

Orario e dove vedere l'incontro

Sonego-Evans si gioca nella notte fra lunedì 15 e martedì 16 gennaio. Trattandosi dell'ultima sfida di giornata in programma sul campo 3, l'incontro comincerà non prima delle 5:30 (ora italiana). A trasmettere il match sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

