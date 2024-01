Australian Open, Cobolli è stoico, ma de Minaur ne ha di più quando serve e vince

Melbourne, 19 gennaio 2024 – Dopo la vittoria in notturna di Jannik Sinner, che gli ha permesso di approdare così ottavi degli Australian Open, su Sebastian Baez (numero 29 del Mondo) con un secco 3-0 con i parziali di 6-0, 6-1, 6-3, ora è il turno di un altro nostro connazionale: Flavio Cobolli. Il tennista fiorentino se la deve vedere però con l'osso duro Alex de Minaur, numero 10 del ranking e, soprattutto, idolo di casa in questo torneo visto che è nato proprio in Australia. Dopo la vittoria contro Kotov, Cobolli aveva presentato il match come una battaglia: "Sono sicuramente più stanco di lui e meno esperto. Sarà una battaglia di nervi". Il toscano, che ha Daniele De Rossi tra i suoi idoli (tanto da avere una sua frase tatuata), ha provato a mettere in difficoltà l'avversario, ma alla fine complice anche la stanchezza il primo match nella storia tra questi due tennisti se lo è aggiudicato proprio Alex de Minaur che vola così agli ottavi. Di seguito la cronaca della partita.

Primo set

Pronti, via e parte subito con le marce alte il padrone di casa de Minaur che lancia dei veri e propri missili sui quali Cobolli fa ben poco, si porta sopra 40-15 e poi di volée chiude i conti del primo game tenendo il servizio. Pronta la risposta di Cobolli che vuole pareggiare subito i conti e parte bene nel secondo game grazie a due punti in fila. De Minaur accorcia solo, ma alla fine chiude il gioco Flavio, è 1-1. Terzo game che ripete la storia dei precedenti due, con il servizio che si rivela decisivo e quindi de Minaur si riporta sopra agilmente. Bellissimo il quarto game con De Mianur che riesce a rispondere ottimamente ai servizi di Cobolli, che però è attento e con un paio di dritti e un servizio rimonta dal 15-30 e chiude, è 2-2. Clamorosa prima di servizio per il numero 10 del Mondo che lascia a zero l'italiano e porta via il game. Nel sesto game de Minaur mette subito in difficoltà il fiorentino che va sotto 30-0, avendo così a disposizione la prima palla break del match. Ci pensa il nastro a salvare Cobolli, che però non riesce a rispondere a dovere nel terzo tentativo di break e quindi arriva il 4-2 per l'idolo di casa che infiamma il pubblico. Risponde Flavio! Cobolli fa due cose bellissime: prima un recupero sulla riga, poi un rovescio lungolinea dove l'avversario non può davvero nulla. De Minaur risale fino al 30-40, perché Flavio sbaglia la prima palla del contro-break, ma la seconda va a segno e quindi siamo 4-3. Cobolli apre con un dritto che va a segno, ma poi è assolo di de Minaur che non permette mai all'avversario di salire a rete e, anzi, lo costringe a giocare sul fondo di diagonale facendogli commettere inevitabili errori. Vince il game e ora servirà per il set. Arrivano due ace consecutivi per de Minaur che piegano Cobolli che non riesce a rientrare in questo game e quindi concede il set all'australiano. Il primo set è di Alex de Minaur, bene comunque Flavio Cobolli in svariate situazioni, nonostante qualche difficoltà soprattutto quando è stato costretto a giocare di rovescio.

Secondo set

Nel primo game del secondo set il padrone di casa si riposa un po', rendendo la vita facile all'avversario che ringrazia e tiene a zero l'australiano. Cambia subito la musica nel secondo game, con de Minaur che si porta sul 15-0, poi bello scambio chiuso con un rovescio lungolinea di Cobolli che riesce a fare un bel numero data la profondità dei colpi dello sfidante. Alla fine, nonostante qualche errore di troppo, il numero 10 del ranking riesce a fare 1-1. Il terzo game è qualcosa di pazzesco: ventidue punti totali, solo alla nona palla break l'australiano riesce a guadagnarsi il punto, decisivi come al solito fin qui i suoi colpi potenti e profondi che mettono in continua difficoltà Cobolli che però sta dimostrando di poter giocare a testa altissima. Ritmo che si abbassa notevolmente, e con questo anche la qualità dei colpi dei due tennisti provati dal game precedente, ne approfitta l'italiano che sale 0-30 poi però crolla e de Minaur conferma il break con quattro punti in fila, è 3-1. Cobolli reagisce e, con anche un paio di miracoli, tiene il servizio nel quinto game per riportarsi sotto. Momento del set che sembra a favore del toscano che anche nel sesto game parte andando sotto 0-30, Cobolli si guadagna ben tre palle break che vengono però prontamente annullate, de Minaur alla fine si salva e fa 4-2. Accorcia le distanze Flavio nel settimo game: si arriva sul 30-30 grazie a una risposta favolosa dell'australiano con un notevole lungolinea. Reagisce però Cobolli che prima annulla una palla break e poi chiude i conti facendo 4-3. Nell'ottavo game de Minaur pare bene, arrivando subito a 30 ma Cobolli risponde ai servizi dell'australiano e impatta subito il punteggio. Alla fine de Minaur si salva prima con un dritto e poi con la prima di servizio e fa 5-3. Forte del vantaggio il padrone di casa parte forte, prendendosi dei rischi, anche nel nono game ma alla fine viene ricompensato anche da qualche errore dell'azzurro. Anche il secondo set è di Alex de Minaur con il punteggio di 6-3. Rimpianto Cobolli di non aver concretizzato nemmeno una delle sei palle break avute in tutto questo set.

Terzo set

Tiene il servizio de Minaur nel primo game del terzo, e forse decisivo set, anche grazie a un errore su volée dell'italiano. Altalena di emozioni nel secondo game: Cobolli è bravo a portarsi avanti sul 40-15 con bei punti, tra cui spicca un dritto in controbalzo che strappa anche qualche applauso al pubblico ovviamente di sponda australiana. Alla fine però il padrone di casa riesce a rimontare, si va ai vantaggi e con un rovescio piazza lì il break, è 2-0. Conferma il break anche nel terzo game Alex de Minaur che scappa, adesso Cobolli sembra un po' provato fisicamente (d'altronde vista anche la differenza di impegno dei due nel turno precedente). Vedremo se il toscano riuscirà a trovare quell'energia extra necessaria per cercare di strappare il set. Ferma l'incontro però Flavio durante il quarto game per un time out medico: qualche massaggio e trattamento alla gamba destra con conseguente fasciatura alla coscia, dunque possibile affaticamento muscolare. Alla ripresa delle operazioni Flavio Cobolli stoico vuole lottare fino all'ultimo e strappa il quarto game portandosi sul 3-1. Nel gioco successivo de Minaur alza notevolmente il ritmo, ben conscio delle difficoltà fisiche dell'avversario, e riesce a portare via agilmente il punto lasciando a 15 l'azzurro, è 4-1. Il numero 100 del mondo rischia tutto al servizio e si porta sullo 0-30, i problemi nascono quando però l'australiano riesce a rispondere e fa correre l'italiano che proprio non è ha quasi più. Ai vantaggi Flavio cancella una palla break, ma sulla seconda non può niente e ora de Minaur servirà per il match. Nel game successivo si arriva sul 30-30 con Cobolli che non vuole far chiudere subito il match, l'australiano si porta sul 40-30 ma Cobolli porta il game ai vantaggi con un paio di buone risposte. Alla fine vince Alex de Minaur per 3-0 (6-3, 6-3, 6-1), a Flavio Cobolli vanno sicuramente gli applausi per aver lottato contro il numero 10 del Mondo per buona parte di match. Nei momenti decisivi la disparità d'esperienza e, soprattutto, di freschezza fisica e mentale è stata decisiva per permettere all'australiano di scappare e creare quel cuscinetto tale da poter rischiare di più e mettere a segno punti importanti. Per il tennista toscano si tratta del miglior risultato, fin ora, in un torneo dello Slam e il rientro nella top 100.