Australian Open, Sinner liquida Baez in meno di 2 ore e vola agli ottavi

Roma, 19 gennaio 2024 – Jannik Sinner approda agli ottavi degli Australian Open dopo aver liquidato al terzo turno in meno di 2 ore Sebastian Baez. L'azzurro (numero 4 del ranking Atp) ha travolto l'argentino Baez (numero 29) con un netto 3-0, sconfiggendolo nei 3 set 6-0, 6-1, 6-3.

La partita

La partita sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne è stata senza storia: Jannik Sinner ha vinto il primo set in 29 minuti, il secondo set in 32 minuti, il terzo in 51 minuti. Il tennista altoatesino è apparso da subito in controllo del match, dominando gli scambi da fondocampo sul terreno veloce e mostrando un gioco a rete sempre più convincente. Agli ottavi nel primo torneo dello Slam della stagione il tennista di San Candido sfiderà il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov (numero 15) e il ceco Tomas Machac (numero 75).

