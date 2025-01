Australian Open, Draper si ritira: Alcaraz ai quarti. Bolelli-Vavassori ok, Errani-Paolini fuori

Roma, 19 gennaio 2025 - I problemi fisici di Jack Draper sono tornati a farsi sentire agli Australian Open e lo hanno costretto al ritiro. E' durato solo due set il suo match con Carlos Alcaraz che guadagna così i quarti di finale. Alcaraz era in vantaggio per 7-5, 6-1 quando Draper ha smesso di giocare. Draper è arrivato al torneo con poca preparazione dopo l'infortunio all'anca, problema che - ha ammesso - di dover ancora gestire. Ha quindi sottoposto il suo corpo a tre partite di cinque set, trascorrendo più di 12 ore e mezza in campo, e questo si è rivelato troppo.Dopo aver preso un timeout medico alla fine di un primo set competitivo, per Draper la situazione si è complicata nel secondo e, dopo che Alcaraz ha preso un vantaggio di 7-5 6-1, la quindicesima testa di serie ha scelto di ritirarsi.Lo spagnolo, che ora potrebbe affrontare Novak Djokovic, ha dichiarato: "Non è il modo in cui volevo vincere. Sono felice di giocare un altro quarto di finale, ma sono un po' triste per Jack".

Errani-Paolini ko, Bolelli-Vavassori ok

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per i quarti di finale nel doppio maschile agli Australian Open. La coppia azzurra ha superato in due set, 6-3, 7-6, gli spagnoli Jaume Munar e Padro Martinez. Bolelli e Vavassori, numeri 3 del seeding, a Melbourne non hanno ancora concesso un set e martedì se la vedranno con i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Nuova delusione invece per Jasmine Paolini che dopo l'eliminazione in singolare è stata battuta anche in doppio con Sara Errani: le due azzurre si sono arrese in due set, 7-5, 7-5, alle russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva, nel secondo turno del doppio femminile degli Australian Open.