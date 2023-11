Tennis, Berrettini cambia coach e saluta Santopadre: “Grazie a te i sogni si sono avverati”

Roma, 28 ottobre 2023 – Il 2023 di Matteo Berrettini è già finito a livello agonistico, a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato agli Us Open. Ma ora c’è un’altra grossa novità. Il gigante romano lascia lo storico coach Vincenzo Santopadre che lo ha seguito dal 2010. E lo saluta con un post pieno di emozione su Instagram.

"Ero indeciso, non sapevo se scrivere qualcosa o comunicarlo e basta – scrive Matteo -. Pensavo dovesse essere una cosa solo mia e tua, invece poi ho realizzato che, si, quello che abbiamo costruito, fatto e vissuto è solamente nostro, ma è anche la testimonianza tangibile che i sogni si avverano, che il duro lavoro porta sempre a qualcosa di positivo e che nella vita, a volte, non bisogna prendersi troppo sul serio. Sono arrivato nelle tue ‘braccia tennistiche’ – prosegue Berrettini – non sapendo ancora cosa volessi fare della mia vita, sei riuscito a farmi sognare lontano, tenendomi però attaccato alle singole giornate che vivevamo. Ogni allenamento un mattoncino, ogni sconfitta una lezione e ogni infortunio un’opportunità per migliorare e tornare più forti. Non credo di poter riuscire a buttare giù qualcosa che possa veramente far capire quello che sento per te. La riconoscenza, l’affetto, il rispetto, l’ammirazione, la gratitudine, la gioia e tutto quello che c’è di bello nel nostro rapporto si possono raccontare solo con un abbraccio… Il nostro – dice ancora il tennista romano – è un arrivederci professionale che probabilmente accresce ancor di più il rapporto personale. Ti ho sentito con me in ogni difficoltà affrontata negli ultimi tredici anni, e nonostante siano state tante, quando penso a noi sento solo gioia. Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato il ‘martello’ (emoticon, ndr)”. Matteo conclude poi scrivendo “Grazie Vinz, Ti voglio bene”.