Sinner vola in finale a Vienna: Rublev ko, ora c’è ancora Medvedev

Vienna, 28 ottobre 2023 – Con il cuore, anche con la freddezza dei campioni. Jannik Sinner vola in finale a Vienna sconfiggendo in due tiratissimi set (7-5, 7-6) il russo Andrej Rublev, che lo segue di una sola posizione nel ranking, dove occupa la quinta piazza. L’altoatesino riesce a spuntarla dopo aver subito un break all’alba del primo set. Emblematico il suo controbreak sul 5-3 per l’avversario. E poi piazza l’affondo decisivo, forte di una prima più solida e di una grande solidità nel replicare ai colpi velenosi dell’altro ‘rosso’ in campo.

Nel secondo non demorde anche dopo essere stato raggiunto una volta passato in vantaggio di un break, e nel tie-break mostra una lucidità superiore pur avendo dall’altra parte della rete un avversario in grandissima forma, reduce dalla finale nel Masters 1000 di Shanghai.

Jannik arriva a quota 55 vittorie stagionali in partite Atp, superando il record di Barazzutti del 1978. Un’altra cifra che spiega quanto sia diventato grande l’azzurro, che arriva alla sesta finale del 2023 (tre già i trionfi, tra cui il 1000 di Toronto).

Domenica nell’ultimo atto dell’Atp 500 austriaco c’è Daniil Medvedev, che in due set ha piegato Stefanos Tsitsipas. Il russo numero 3 al mondo con già 20 tornei vinti in carriera si è aggiudicato 6 dei sette precedenti, ma l’ultimo ha coinciso con il successo di Sinner a Pechino. Quindi è una sfida totalmente aperta, con il tabù che è stato infranto dal nostro asso. E non vediamo l’ora di vederlo all’opera alle Finals Atp e in Davis.