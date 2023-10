Atp Vienna, Sinner-Medvedev: orario e dove vedere la finale

Vienna, 28 ottobre 2023 – Manca l'ultimo passo a Jannik Sinner per conquistare il decimo torneo Atp della sua giovane carriera, nonché il primo in quel di Vienna. Dopo aver mandato al tappeto il russo Andrej Rublev per 7-5, 7-6, l'altoatesino è adesso in finale all'Erste Bank Open. Di fronte l'azzurro troverà un altro tennista moscovita come Daniil Medvedev, che nel turno precedente ha avuto ragione del greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 7-6 e che è stato battuto dal nostro portacolori a Pechino nell'atto conclusivo del China Open a inizio ottobre. Quella conquistata da Sinner sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” si tratta della finale Atp numero sei (su 19) nel 2023. Con il successo ai danni di Rublev inoltre il 22enne di San Candido è diventato l'italiano ad aver conquistato più vittorie in una singola stagione con 55, superando Corrado Barazzutti, il cui record di 54 resisteva dal 1978.

Le parole di Sinner

"È stato un po' un su e giù. Rublev ha giocato benissimo all'inizio quando io non servivo bene - sono state le parole pronunciate da Sinner al termine della partita con Rublev e riportate da Sky Sport - Nel secondo set ho servito per il set e ho commesso qualche errore. Lì le cose sono cambiate, fortunatamente nel tie-break ho giocato bene. Sono soddisfatto, vediamo domenica. Ho cercato di restare calmo in certi momenti, come quando servi per il match e subisci il break. Sono contento di aver trovato le giuste soluzioni. Un'altra finale con Medvedev? Bello giocare una finale così vicino a casa e sfidare Daniil, l’ultima l’ho vinta ma ne ho perse così tante… Questo è un torneo diverso con una superficie diverse: qui ho perso con lui l'anno scorso. Vedremo se sarà una partita diversa".

I precedenti fra Sinner e Medvedev

La prima volta che i due si sono affrontati risale al secondo turno di Marsiglia 2020, quando il classe 2001 si è dovuto arrendere nonostante un clamoroso primo set. Medvedev ha infatti festeggiato il successo con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-2. Niente da fare per l'attuale numero 4 della classifica Atp neppure l'anno dopo, sempre a Marsiglia, con il rivale a imporsi nei quarti di finale per 6-2, 6-4. Nel 2021, l'italiano e il russo si sono incontrati in una seconda occasione: alle Atp Finals di Torino e per un soffio all'altoatesino non è riuscita l'impresa (anche un match point per l'azzurro), ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca per 0-6, 7-6, 7-6. All'Atp 500 di Vienna, Sinner e Medvedev si sono già scontrati nei quarti di finale dell'anno passato, quando Jannik si è arreso per 6-4, 6-2. Le ultime sconfitte patite dal 22enne risalgono al 2023 e sono state anche quelle più dolorose, in quanto arrivate in finale: per la precisione nell'atto conclusivo dell’Atp di Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e in quello del Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3). Nella finale più recente di Pechino però Sinner si è preso parzialmente la rivincita, stendendo l'avversario con un doppio 7-6.

Orario e dove vedere la finale

La finale fra Sinner e Medvedev si disputa domenica 29 ottobre e avrà inizio alle 14. A trasmettere la sfida fra i due sarà Sky Sport sul canale Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda la modalità streaming, ci sono a disposizione Sky Go e Now.

