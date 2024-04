Berrettini in finale a Marrakech. Tra lui e l’ottavo titolo c’è lo spagnolo Carballés Baena

Marrakech (Marocco), 6 aprile 2024 - Matteo Berrettini è in finale all'ATP 250 Marrakech. Il tennista italiano ha piegato in tre set l'argentino, numero 7 del seeding marocchino, Mariano Navone: 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in due ore e 41 minuti.

Una finale dopo un anno e mezzo

Il tennista torinese dopo un anno e mezzo tornerà a giocare una finale dove troverà il numero 64 del mondo lo spagnolo Roberto Carballés Baena che ha superato il russo Pavel Kotov per 6-4, 6-2.

Ora c’è Carballés Baena da battere

Berrettini, numero 135 Atp e in tabellone con il ranking protetto concesso ai giocatori reduci da un infortunio, andrà a caccia dell'ottavo titolo della carriera. I prededenti tra Carballés Baena e Berrettini vedono in vantaggio l'azzurro per 2-1, l'ultima volta a Napoli nel 2022 (Dove perse poi contro Musetti in finale).

"Non ricordo quando ho giocato l’ultima finale Atp”

Le prime parole di Berrettini: "Sono stanco, ma anche molto felice. È stata la partita più dura della settimana, le condizioni sono cambiate, ma c'è stato l'incredibile sostegno del pubblico. Sono felice per la finale di domani. Non ricordo neanche quando ho giocato l'ultima finale Atp, ho lavorato tanto per stare bene. È presto per pensare a Montecarlo, prima c'è la finale di Marrakech".