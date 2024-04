Berrettini-Carballes Baena oggi in tv: orario e dove vedere la finale di Marrakech

Marrakech, 7 aprile 2024 – Matteo Berrettini torna a giocarsi una finale Atp. Il tennista romano ha superato in semifinale a Marrakech l’argentino Mariano Navone al termine di una vera e propria battaglia, finita dopo tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2.

Ora The Hammer se la vedrà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, trentunenne specialista della terra rossa che in carriera ha collezionato due titoli, con i successi di Quito nel 2018 e proprio di Marrakech del 2023. Attualmente Carballes Baena occupa il 64esimo posto del ranking ed è arrivato all’ultimo atto del torneo dopo aver superato Matteo Gigante per ritiro di quest’ultimo, Daniel Evans, Nicolas Moreno de Alboran e Pavel Kotov.

Berrettini l’ha affrontato già tre volte in carriera, nessuna di queste sulla terra rossa con i confronti che dicono 2-1 per l’italiano grazie ai successo di San Pietroburgo e di Napoli, nell’ottobre 2022, tra l’altro l’ultima finale raggiunta da The Hammer. Lo spagnolo aveva invece battuto Berrettini a Firenze. Ora per la prima volta si affronteranno nell’ultimo atto di un torneo, vedremo se l’azzurro saprà gestire l’iberico e continuare a ritrovare forma e certezze.

Dove vedere il match in tv

La finale del torneo di Marrakech tra Berrettini e Carballes Baena è in programma domenica 7 aprile alle 16. Il match è trasmesso in diretta sui Sky Sport. È possibile anche la visione in streaming su Sky Go e Now Tv