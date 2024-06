Bolelli e Vavassori, al Roland Garros sfugge ancora il sogno Slam

Parigi, 8 giugno 2024 – A un passo dal mito manca ancora una volta l’affondo Slam per Bolelli e Vavassori. Dopo la finale persa in Australia a inizio anno, anche al Roland Garros la coppia formata dal tennista bolognese e da quello torinese sfiora il titolo major. Troppo più solida la squadra Arevalo-Pavic che vince 7-5, 6-3, la loro ’bestia nera’, che quest’anno li ha già battuti tre volte. In particolare gli azzurri pagano un po’ il loro rendimento al servizio. Sono tre i break subiti da Vavassori: dall’altra parte della rete gli avversari fanno i miracoli sia al volo che da fondo, con un Pavic in grandissima forma. Nel dettaglio, nel primo set il break arriva subito da 40-0 (palla break coincisa con il set point) dopo aver avuto quattro chances per strappare la battuta agli avversari. Nel secondo set, invece, la rimonta del salvadoregno e del croato. Per Arevalo è il secondo Slam in carriera mentre Pavic completa il Career Golden Slam. E’ il sesto giocatore dopo i gemelli Bryan, Daniel Nestor, Todd Woodbridge e Mark Woodforde tra i giocatori nell’era Open capaci di vincere almeno una volta tutti gli Slam, e in più ha in bacheca un oro olimpico. Ancora una delusione quindi per Bole e ’Wave’, che però si confermano fra i doppisti più forti in circolazione. Grazie ai punti guadagnati sul mattone tritato di Parigi il duo azzurro sale al quarto posto nella race per le Finals di Tokyo, nella classifica di doppio invece Vavassori e Bolelli occupano rispettivamente il decimo e undicesimo posto. Ora c’è solo la voglia di spezzare l’incantesimo Slam. L’Australian Open del 2015 con Bolelli-Fognini resta l’ultimo successo di un doppio azzurro in uno Slam. Non è scontata comunque l’impresa di avere riportato l’Italia del doppio in finale sulla terra rossa di Parigi dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola nel 1959. I due, però, allora poi vinsero il trofeo.