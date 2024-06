Swiatek troppo forte, per Paolini sfuma il sogno Roland Garros

Parigi, 8 giugno 2024 – Paolini scende in campo serena contro l’aliena Swiatek. In tribuna ci sono gli affetti di una vita: la famiglia e coach Furlan. Quanto basta per tentare un’impresa che però non arriva, la toscana cede allo strapotere della polacca, che con un 6-2, 6-1 rapidissimo incamera il suo quarto Roland Garros in cinque partecipazioni.

L’inizio è da morale alto per il tifo azzurro, con Jasmine che piazza il break al terzo game appena. Poi la polacca sale in cattedra, riprendendosi immediatamente il maltolto con un parziale di punti pazzesco.

Swiatek disegna il campo con 18 vincenti in tutto il match. Le traiettorie strette mettono in difficoltà Jas, che resiste appena due game e non può nulla contro il rullo compressore dell’avversaria.

Bilancio positivo comunque per Jasmine, che solo 12 mesi fa perdeva al secondo turno ed era 52 al mondo. Da lunedì, con la finale conquistata salirà al settimo posto della classifica Wta, e al momento è quarta nella race. Un salto avanti (quasi) da sogno.