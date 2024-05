Cahill fa sognare i tifosi di Sinner. indizio su social: terra rossa e palline del Roland Garros

Parigi, 17 maggio 2024 – Due indizi fanno una prova, che porta direttamente a Parigi. Qualche giorno fa, il ‘supercoach’ di Sinner, Darren Cahill, aveva postato sui social una foto con racchette e valigie. Oggi, invece, un’altra immagine: racchetta sulla terra rossa e pallina con il marchio del Roland Garros.

Un nuovo indizio che fa sognare tutti i tifosi, e porterebbe il 22enne di Sesto Pusteria allo Slam parigino. Partecipazione ancora in forse per l’asso altoatesino, le sue ultime parole, a Roma, il 5 maggio, erano state: "Andrò a Parigi solo se sarò al 100 per 100".

Ciò che preoccupa è l’infortunio all’anca, per il quale il 22enne si sta curando al J Medical di Torino, lo stesso centro che si prende cura dei giocatori della Juventus.

Intanto i presidente Fitp Angelo Binaghi incrocia le dita: “Sinner a Roland Garros? So che Jannik si è affidato al miglior team e ai migliori specialisti che ci sono al mondo, aspetto con fiducia anche se naturalmente con un pò di apprensione, l'esito di questi esami e della riabilitazione”.