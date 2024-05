Errani e Paolini fanno sognare Roma: le azzurre in finale al Foro Italico

Roma, 17 maggio 2024 – Fuori dai tabelloni di singolari tutti gli italiani è il momento d’oro delle coppie azzurre del doppio. Oggi Sara Errani e Jasmine Paolini sono le prime finaliste agli Internazionali d’Italia. Ma Sarita non è nuova alle emozioni del Foro, il titolo – con Roberta Vinci -, se lo è già giocato tre volte, riuscendo a sollevarlo nel 2012.

La romagnola e la toscana hanno battuto in due set (6/1-6/2) in appena un'ora di gioco, le teste di serie numero 8 del tabellone, la coppia statunitense composta da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

Quarta finale in coppia della carriera dopo Melbourne (cemento) 2022, Monastir (cemento) 2023 e Linz (veloce indoor) lo scorso febbraio. Vittorie in Tunisia e in Austria. I nomi delle due avversarie usciranno dalla sfida fra la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding, e le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng.

Domani tocca invece a Bolelli e Vavassori, che se la vedranno con la coppia Arevalo-Pavic. Ora c’è l’Italia intera che sogna la doppia finale azzurra.