Camila Giorgi, gli avvocati: “Ritiro? Nulla a che vedere con accertamenti fiscali. Tornerà in Italia”

Roma, 13 maggio 2024 – Il ritiro di Camila Giorgi non sarebbe collegato al ‘caso’ degli accertamenti fiscali dell’ormai ex tennista. “Va detto che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della Finanza – spiegano gli avvocati Federico Marini e Carmelo Nicotra -. Si tratta in realtà di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il COVID Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell’attività agonistica”.

Riguardo all’allontanamento dalla residenza di Calenzano (il sindaco ieri ha detto di averla vista veramente poche volte) “si è tratta di una decisione temporanea dovuta ad una divergenza di vedute all’interno della famiglia – proseguono i legali -, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l’abbandono dell’attività agonistica”.

Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti o alle responsabilità, “anzi – concludono – vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta. In ogni caso prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi”.

Binaghi: “Noi esterni. Camila con lo staff giusto...”

"Noi non siamo parte lesa, noi siamo esterni. Poi è ovvio che è un dispiacere immenso per uno dei più grandi talenti del tennis italiano femminile”.

Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi ha commentato il caso di Camila Giorgi e il problema con il fisco per la tennista italiana. “Lei aveva le possibilità di raggiungere risultati sportivi superiori a quelli, comunque ottimi, conseguiti - ha aggiunto -. Aveva un talento dieci volte superiore e l'amarezza c'è sempre stata in tutta la carriera della Giorgi. Con lo staff di Sinner magari sarebbe stata la n.1 e non la n.30”.

Binaghi ha poi concluso: “Se si vuole arrivare al più alto livello possibile, un talento come la Giorgi sarebbe dovuta essere circondata dei migliori specialisti a livello mondiale e questo con Camila non è successo. Noi ci abbiamo provato a compenetrare questa barriera e in parte è una nostra mezza sconfitta non essere riusciti a completare, non sostituire, il suo team”.