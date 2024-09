Coppa Davis 2024 a Bologna, il programma dell’Italia: girone, avversari e dove vedere le partite

Bologna, 10 settembre 2024 – Dopo il trionfo di Jannik Sinner nell'ultimo Slam, lo Us Open, l'Italia è pronta a scendere in campo per la 112esima edizione della Coppa Davis. Gli azzurri sono i campioni in carica e puntano al bis, ma il cammino per arrivare alle finali di Malaga non è semplice.

La fase a gironi, con la stessa formula di sempre (quattro gironi da altrettante squadre con le prime due che staccano il pass per Malaga) è in programma dal 10 al 15 settembre e vedrà l'Italia impegnata contro l'Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga, poi il Brasile, dopo ben 31 anni dall'ultima volta nel 1993, e il Belgio, dopo 7 anni dall'ultimo match nel 2017, in cui gli italiani persero 3-2 nel quarti a Charleroi. Il girone dell'Italia si gioca a Bologna, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

La squadra italiana impegnata in Coppa Davis è capitanata da Filippo Volandri

I gironi della Coppa Davis e gli avversari dell'Italia

Sedici squadre divise in quattro gironi che si giocheranno in altrettante città europee e non solo. Sono Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai (in Cina) a ospitare il primo appuntamento della Coppa Davis 2024. Gli azzurri, impegnati a Bologna, si sono qualificati di diritto in quanto vincitori della passata edizione. Il Girone A dell'Italia vede Brasile, Belgio e Paesi Bassi. I ragazzi di Filippo Volandri scenderanno in campo, per la prima volta, mercoledì 11 settembre contro il Brasile. La squadra di Jaime Oncins, priva del suo numero 1 Thiago Seyboth Wild, ha eliminato la Svezia in trasferta e ha così conquistato l'accesso alla fase finale per la terza volta consecutiva. L'Italia parte come grande favorita, ma attenzione alla grande promessa del tennis brasiliano Joao Fonseca, numero 158 del ranking Atp, e al doppio dove è presente Marcelo Melo, ex numero 1 al mondo del settore. L'ex vincitore del Roland Garros e di Wimbledon è al rientro in Davis in compagnia di Rafael Matos, con il quale ha iniziato a giocare quest'anno vincendo l'Atp 500 di Stoccarda.

Nel percorso verso Malaga, gli azzurri troveranno anche l'Olanda, già battuta nei quarti a Malaga nel 2023. Le due nazionali si incontreranno per la decima volta: finora gli azzurri hanno vinto otto delle nove partite giocate. A fare paura è, sicuramente, il 27enne Tallon Griekspoor, numero 39 del mondo. Presente anche il numero 68 Botic Van de Zandschulp e nel doppio Wasley Koolhof, sedicesimo nel rankig di specialità assieme a Robin Haase (numero 63).

Oltre a Brasile e Olanda, nel girone di Bologna c'è anche il Belgio che ha raggiunto le questa fase della Coppa Davis per la terza volta da quando è stato introdotto il nuovo formato della competizione. Le certezze della nazionale sono Sander Gille e Joran Vliegen, appaiati alla posizione numero 32 nel ranking di doppio. Insieme hanno vinto sei doppi in Davis.

I quattro gironi della Coppa Davis:

Girone A (Bologna): ITALIA, Olanda, Belgio, Brasile

Girone B (Valencia): Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

Girone C (Zhuhai): Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile

Girone D (Manchester): Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina

I convocati dell'Italia

Il capitano Filippo Volandri ha ufficializzato la squadra che affronterà la fase a gironi di Coppa Davis 2024. Inizialmente riposano Jannik Sinner, reduce dalla vittoria allo US Open, e Lorenzo Musetti. Dunque, i convocati sono: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Rispetto alla lista diramata a metà luglio (per regolamento ITF), dunque, al posto di Sinner e Musetti ci sono Matteo Berrettini (non gioca in Davis dall'edizione 2022) e Flavio Cobolli (per lui prima convocazione). Lo stesso Volandri così spiegato la scelta: "Le scelte sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione. Jannik ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell'impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale. Lorenzo ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno, dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi".

Il programma del girone dell'Italia e dove vedere le partite

Il calendario del Girone A dell'Italia, che si disputa all'Unipol Arena di Bologna e si apre martedì 10 settembre con Olanda contro Belgio.

10 settembre: Olanda - Belgio

11 settembre, ore 15: ITALIA - Brasile

12 settembre, ore 15: Olanda - Brasile

13 settembre, ore 15: ITALIA - Belgio

14 settembre, ore 15: Belgio - Brasile

15 settembre, ore 15: ITALIA - Olanda

Per non perdere nemmeno uno scambio della Coppa Davis 2024 occorre essere abbonati a Sky o a Now Tv. Tutti i match della fase a gironi di Bologna e delle finali di Malaga saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e su Now. L'alternativa streaming è l'applicazione Sky Go o quella di Now Tv.