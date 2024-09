Coppa Davis: Belgio-Brasile 0-1. Fonseca concede il bis e batte Collignon, l’Italia comincia a sperare

Bologna, 14 settembre 2024 – Gli azzurri hanno gli occhi puntati sull’Unipol Arena. Serve un allineamento perfetto dei pianeti, ma per la speciale formula che regola i gironi della Coppa Davis, una vittoria del Brasile oggi sull’Olanda garantirebbe all’Italia (grazie anche al successo di ieri, proprio contro la nazionale allenata da Darcis) già oggi il passaggio alle ‘Finals’ di Malaga.

Partita lottatissima quella fra la promessina verdeoro Joao Fonseca e Collignon che si chiude in tre parziali: 6-3, 6-7, 6-3 . Se il primo set vede un dominio praticamente assoluto del ragazzino brasiliano – per il quale vedono tutti un futuro da top 10 – , in fiducia e ben centrato con i colpi. Il 19enne dopo la sconfitta contro Berrettini al debutto pare aver trovato il suo ritmo Davis.

il secondo vede il ritorno del giocatore belga, che riesce a pareggiare i conti con un tie break condotto alla perfezione. Fonseca paga una fase un po’ calante del suo gioco in cui ha preso meno l’iniziativa rispetto all’avversario .

Nel terzo set il brasiliano però torna a crescere: un break strategico piazzato a metà partita gli vale la seconda vittoria nella fase a gironi di Bologna.