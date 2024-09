Coppa Davis, Volandri si gode la sua Italia: “Fiero dei giocatori. Berrettini sta bene, la caviglia di Arnaldi è ok”

Bologna, 12 settembre 2024 – L’Italia di Coppa Davis torna in campo venerdì alla Unipol Arena di Bologna per affrontare il Belgio e cercare di mettere in cassaforte la qualificazione alle Finals di Malaga. Intanto il capitano Filippo Volandri si gode il successo ottenuto dagli azzurri al debutto contro il Brasile: “L'obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di conquistare anche il doppio, ma la Davis dà e la Davis toglie", le parole di Volandri.

Il capitano Filippo Volandri esulta con Mattepo Berrettini

Che ha sottolineato la prestazione di Matteo Berrettini, vittorioso nel match contro il giovanissimo talento Joao Fonseca con il punteggio di 6-1, 7-6: “Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello, come è successo – ha aggiunto Volandri –. Credo che a Berrettini abbia fatto bene stare in campo un altro po', sentire quel brivido del tie-break. È stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po' di match, ma sta bene".

Nel secondo incontro, quello che ha dato il successo all'Italia, Arnaldi ha sconfitto l'unico Top 100 convocato dal capitano brasiliano Jaime Oncins, il mancino Thiago Monteiro (numero 76 del mondo) per 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) dopo essere stato avanti 5-2 nel secondo set, al termine di 3 ore e 49 minuti di battaglia. "Arnaldi ha fatto un'ottima partita – ha sottolineato il capitano azzurro –. Secondo me c'è stato un calo di tensione quando è andato a servire per il match. Devo fare i complimenti a Monteiro, che ha fatto una prestazione super al servizio e con il diritto. Poi è ovvio che i giocatori si vedono nei momenti più importanti e Matteo è stato più giocatore, come lo è stato Berrettini rispetto a Fonseca, un ragazzo che giocherà benissimo".

Volandri, inoltre, ha rassicurato sulle condizioni di Arnaldi, che ha sentito tirare il polpaccio destro (apparentemente dopo aver messo male la caviglia) nella parte conclusiva del match. "La caviglia di Arnaldi è ok, è solo stanco dato che la partita è stata molto lunga. Fortunatamente abbiamo un giorno di riposo e saremo pronti per il prossimo incontro".