Coppa Davis, trionfo Italia. Volandri e Musetti il volto della Toscana

Firenze, 26 novembre 2023 – Nello straordinario successo dell’Italia in Coppa Davis – atteso dal lontano 1976 – c’è anche tanta Toscana.

A partire dal capitano Filippo Volandri, livornese classe 1981, che dopo una bella carriera culminata con un 25° posto in Atp (nel 2007) e il miglior ranking italiano per 218 settimane, è diventato guida della squadra di Davis nel gennaio 2021. Un cammino non semplice, perché chiamato a gestire – per la prima volta dopo anni – una squadra con potenziale vincente con giocatori di livello mondiale come Sinner e Berrettini, ma anche Sonego e Musetti.

Già, proprio Musetti è l’altro volto toscano della squadra: nato a Carrara 21 anni fa, ha al suo attivo due titoli Atp e un 15° posto come miglior piazzamento nel ranking mondiale. Ma la vittoria più bella arriverà nel 2024, a fine marzo: diventerà papà, come annunciato qualche settimana fa: la fidanzata Veronica Confalonieri è in dolce attesa.