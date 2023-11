Finale Coppa Davis live dalle 16, come funziona e chi gioca

Malaga, 26 novembre 2023 – Appuntamento con la storia a Malaga, dove oggi va in scena la finale della Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia (segui qui la diretta dalle 16). La Nazionale azzurra torna a giocarsi l’insalatiera 25 anni dopo l’ultima volta, quando perse contro. Per trovare una vittoria, l’unica, bisogna andare a ritroso di 47 anni, al successo di Panatta e Bertolucci. L’asso della manica del capitano Volandri è naturalmente Jannik Sinner, che ieri in semifinale contro la Serbia, ha piegato il numero uno al mondo Novak Djokovic, annullandogli tre match point e riportando in corsa l’Italia sotto di 1-0 dopo la sconfitta di Musetti contro Kecmanovic. Ancora Sinner ha trascinato il doppio con Lorenzo Sonego per il successo che è valso la finale di oggi.

Brevemente: come funziona la finale? Vince la squadra che porta a casa due partite su tre. Si giocano prima i due singolari, poi l’eventuale doppio. Chi gioca? Nel secondo dei due singolari si sfidano i migliori tennisti per classifica delle due compagini, dunque Sinner, numero 4 al mondo, e Alex De Minaur, numero 12 (5 match su 5 vinti dall’azzurro nei precedenti). Il primo singolarista aussie, in base alle scelte del capitano Lleyton Hewitt, è Alexei Popyrin, 40° nel ranking. Volandri avrebbe sciolto il nodo: con Musetti infortunato, rilancia Matteo Arnaldi (44°) per il singolo e riserva Sonego per un eventuale doppio con Sinner. Per l’ultimo match il capitano australiano Hewitt ha a disposizione due veri doppisti, Max Purcell e Matthew Ebden.

(Diretta tv su Rai 2 in chiaro e su Sky Sport 1 per gli abbonati)