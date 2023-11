Finale Coppa Davis, Italia-Australia: orario e dove vederla in tv

Malaga, 25 novembre 2023 – L’Italia proverà a riportare in patria la Coppa Davis, o meglio l’insalatiera, dopo 47 lunghi anni. Da Santiago del Cile a Malaga ci passa ancora di mezzo l’Australia, ovvero l’avversaria degli azzurri in finale. Jannik Sinner ha fatto impazzire tutta Italia annullando tre match point a Nole Djokovic e trascinando Lorenzo Sonego nel doppio decisivo per il successo due a uno sulla Serbia dopo l'iniziale sconfitta di Musetti contro Kecmanovic. Ora l’Australia capitanata da Leyton Hewitt, ex numero uno del mondo.

Sinner e Sonego esultano con il capitano Volandri

Le partite

E pensare che l’Australia ha rischiato di essere eliminata ai quarti di finale dalla Repubblica Ceca. Tomas Machac aveva battuto Jordan Thompson e Jiri Lehecka aveva servito per il match contro Alex De Minaur, ma l’allievo di Hewitt è rimasto in piedi e vincendo al terzo ha spalancato le porte del doppio a Ebden e Purcelli che hanno battuto Lehecka e Pavlasek. In semifinale le cose sono andate via più facilmente contro la Finlandia con Hewitt che ha cambiato il primo singolarista schierando Alexei Popyrin, numero 40 al mondo, al posto di Thompson, e propiziando una rapida vittoria per due partite a zero grazie anche al solito De Minaur. Domani gli australiani dovrebbero riproporre la stessa formazione, con Popyrin che dovrebbe giocare il primo singolare, presumibilmente contro Matteo Arnaldi che Volandri potrebbe schierare al posto di Lorenzo Musetti. Lo scontro tra i numeri uno sarà ovviamente quello tra il numero quattro al mondo, che è Jannik Sinner, e il numero 12 Alex De Minaur. Lo svantaggio azzurro è che gli australiani godranno di un giorno in più di riposo e Sinner ha giocato quattro partite in pochi giorni, doppi compresi, mentre De Minaur è stato schierato solo in singolare. Poi il doppio, in caso di parità dopo i singolari. Da una parte Purcell, che è numero 35, in coppia con lo specialista Ebden, numero 4 della specialità, mentre Volandri farà affidamento sulla collaudata coppia Sonego-Sinner.

Dove vederla in tv

La finale di Coppa Davis si gioca domenica 26 novembre alle 16 in quel di Malaga. Doppia diretta per gli appassionati che saranno incollati al televisore. Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Tennis, canale 203, saranno i canali disponibili a pagamento. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv nazionale per ora in programmazione c’è la diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, ma probabilmente la Rai metterà a disposizione anche un canale tra Rai 1 e Rai 2.